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05 апреля, 2023
 
Новости

Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь

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Панеттьери состояла в отношениях с Владимиром Кличко почти 10 лет
Панеттьери состояла в отношениях с Владимиром Кличко почти 10 лет
Фото: ЕРА

33-летняя американская актриса Хайден Панеттьери в интервью, которое 4 апреля опубликовано на сайте издания The New York Times, рассказала, что ее восьмилетняя дочь Кайя Евдокия с 2018 года живет вместе со своим отцом, украинским боксером Владимиром Кличко.

По словам Панеттьери, сперва дочь  жила в Украине, а после полномасштабного российского вторжения выехала за границу. Актриса не стала называть место, где сейчас находится ее дочь, но уточнила, что видится с ней "столько, сколько может". 

Осенью 2021 года старший брат Кличко, мэр Киева Виталий Кличко рассказывал, что за дочерью его младшего брата присматривает их мать. 

Осенью 2022 года Панеттьери сообщила, что была вынуждена подписать документы о передаче права полной опеки над дочерью ее отцу. Она назвала это "самым душераздирающим моментом, который ей когда-либо приходилось переживать".

Контекст:

Кличко и Панеттьери начали отношения в 2009 году, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. Для каждого из родителей она стала первенцем.

В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Кличко, Хайден Панеттьери, дети
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