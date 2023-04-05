Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь

Панеттьери состояла в отношениях с Владимиром Кличко почти 10 лет Фото: ЕРА

По словам Панеттьери, сперва дочь жила в Украине, а после полномасштабного российского вторжения выехала за границу. Актриса не стала называть место, где сейчас находится ее дочь, но уточнила, что видится с ней "столько, сколько может".

Осенью 2021 года старший брат Кличко, мэр Киева Виталий Кличко рассказывал, что за дочерью его младшего брата присматривает их мать.

Осенью 2022 года Панеттьери сообщила, что была вынуждена подписать документы о передаче права полной опеки над дочерью ее отцу. Она назвала это "самым душераздирающим моментом, который ей когда-либо приходилось переживать".