Экс-президент Эстонии Кальюлайд пришла на интервью к Гордону в "правильной футболке". Фото

Эстонский политик запечатлена на снимке в темно-синей футболке с принтом "Русский военный корабль, іді нах...й".

"Кальюлайд пришла ко мне на интервью в правильной футболке", – прокомментировал фото Гордон.

Контекст:

Интервью Гордона с Кальюлайд вышло на YouTube-канале журналиста в сентябре 2022 года.

Кальюлайд говорила о том, что ответ Запада на российскую агрессию в Грузии и Крыму был очень слабым, о своей уверенности в победе Украины, о российском терроре и актах геноцида в отношении украинцев, о возможном нападении РФ на страны Балтии, о том, почему не стоит концентрироваться на президенте РФ Владимире Путине.

Также она поделилась своими впечатлениями от поездки в Гостомель и рассказала, как воспринимают украинцев в Европе.