Бульвар Шоубиз
 
27 октября, 2022
 
Новости

Экс-президент Эстонии Кальюлайд пришла на интервью к Гордону в "правильной футболке". Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Интервью Гордона с Кальюлайд вышло на YouTube-канале журналиста в сентябре 2022 года
Интервью Гордона с Кальюлайд вышло на YouTube-канале журналиста в сентябре 2022 года
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 27 октября разместил в Instagram фото, на котором запечатлен с экс-президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Эстонский политик запечатлена на снимке в темно-синей футболке с принтом "Русский военный корабль, іді нах...й".

"Кальюлайд пришла ко мне на интервью в правильной футболке", – прокомментировал фото Гордон.

Контекст:

Интервью Гордона с Кальюлайд вышло на YouTube-канале журналиста в сентябре 2022 года.

Кальюлайд говорила о том, что ответ Запада на российскую агрессию в Грузии и Крыму был очень слабым, о своей уверенности в победе Украины, о российском терроре и актах геноцида в отношении украинцев, о возможном нападении РФ на страны Балтии, о том, почему не стоит концентрироваться на президенте РФ Владимире Путине.

Также она поделилась своими впечатлениями от поездки в Гостомель и рассказала, как воспринимают украинцев в Европе.

Теги: Дмитрий Гордон, Эстония, Керсти Кальюлайд, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: В России могут снести Путина, убить его. Не думаю, что для ФСБ это трудно
  Шустер: В России могут снести Путина, убить его. Не думаю, что для ФСБ это трудно
Алеся БАЦМАН
Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта
Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта
Елена ПОСКАННАЯ
Американский историк Снайдер привел шесть доказательств геноцида России в отношении Украины
Американский историк Снайдер привел шесть доказательств геноцида России в отношении Украины
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-президент Эстонии Кальюлайд пришла на интервью к Гордону в "правильной футболке". Фото
Экс-президент Эстонии Кальюлайд пришла на интервью к Гордону в "правильной футболке". Фото
Квиткова показала тело в комплекте белья с высокими трусами
Квиткова показала тело в комплекте белья с высокими трусами
  Кацурин и Птушкин показали, где в Киеве готовят самую вкусную шаурму
  Кацурин и Птушкин показали, где в Киеве готовят самую вкусную шаурму
"Кайф", "Ты крутая!" Каменских станцевала вблизи перед камерой. В сети обсуждают
"Кайф", "Ты крутая!" Каменских станцевала вблизи перед камерой. В сети обсуждают
"Вместе". Брежнева, которая живет в Италии, сделала селфи с 12-летней дочерью от украинского бизнесмена Кипермана
"Вместе". Брежнева, которая живет в Италии, сделала селфи с 12-летней дочерью от украинского бизнесмена Кипермана
Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого
Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск. Стало известно из-за кого
"Вы дно, вы перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове
"Вы – дно, вы – перегной". Украинская певица ответила поклонникам "русского мира" после нападения на нее в Молдове
"Еще не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться". Роднянский о побеге Собчак из России
"Еще не понимает, что прежняя жизнь закончилась. И явно пытается договориться. Вернуться". Роднянский о побеге Собчак из России
"Сюрпризы бывают разными". Кристина Остапчук высказалась о своей жизни после новости о разводе с ведущим
"Сюрпризы бывают разными". Кристина Остапчук высказалась о своей жизни после новости о разводе с ведущим
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога"
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога"
Бедняков поделился с подписчиками своей мечтой
Бедняков поделился с подписчиками своей мечтой
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 