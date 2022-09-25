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Кальюлайд: Мы не должны возвращаться к повседневному бизнесу с режимом РФ. Они террористы, они развязали геноцид в Украине

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Кальюлайд: Мы должны сохранить санкции, если Украина победит, но в Москве не будет смены режима
Кальюлайд: Мы должны сохранить санкции, если Украина победит, но в Москве не будет смены режима
Фото: ЕРА

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее беспокоит то, что некоторые политики на Западе переживают о том, как президенту России Владимиру Путину "сохранить лицо" в истории с агрессией против Украины.

"Очевидно, что да [беспокоит]. Сейчас самое время начать обсуждение того, что будет, если Украина выиграет войну, но в Москве не сменится режим. Тогда ответственность снова в руках западных экономик, потому что мы не должны возвращаться к повседневному бизнесу с этим режимом. Они террористы, они развязали геноцид в Украине. И притворяться, что они нормальные, было бы самой глупой ошибкой, которую мы могли бы допустить", – сказала она.

Экс-президент Эстонии считает, что "может потребоваться некоторое время, чтобы люди отошли от такого мышления – с февраля, увидев теперь все эти зверства, – к мысли, что мы не можем больше притворяться, что эта страна несет что-то, кроме риска для свободного мира".

"Поэтому мы должны сохранить санкции, если Украина победит, но в Москве не будет смены режима. Это будет очень сложной частью пути, который нам предстоит пройти. Но мы должны говорить об этом сейчас, потому что в противном случае, когда Украина победит, все выдохнут с облегчением: "А теперь вернемся к обычным делам". Так делать нельзя. Это будет большой ошибкой", – подчеркнула Кальюлайд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности Евросоюз ввел уже семь санкционных пакетов и обсуждает восьмой.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 9,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, санкции, война, бизнес, агрессия, террористы, геноцид, вторжение, политика, российская агрессия, война России против Украины, ограничения, Керсти Кальюлайд
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