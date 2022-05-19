Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини

Пара позировала на яхте. Экс-супруг Лорак снялся в плавках, Реус – в купальнике – леопардовом микробикини. Налчаджиоглу позировал, обнимая свою новую пассию сзади.

Также бывший муж Ани Лорак и его новая возлюбленная снялись лицом друг к другу. Реус держала Налчаджиоглу за живот.

Контекст:

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). После развода Налчаджиоглу часто виделся с дочерью – она периодически приезжала к отцу в Киев, а он навещал ее в Москве.

После начала войны экс-супруг певицы вместе со своей невестой Реус и ее дочерью от предыдущих отношений выехал в Турцию. Туда приехала также проживающая с матерью в РФ дочь Налчаджиоглу София.

10 мая бывший муж Ани Лорак показал застолье с родственниками и Реус.