Экс-жена Шварценеггера, находящаяся на карантине из-за эпидемии коронавируса, получила цветы "без повода"

Экс-жена американского актера Арнольда Шварценеггера журналистка Мария Шрайвер показала подарок своего друга, который он прислал ей "просто так", чтобы поддержать во время домашней изоляции.

64-летняя экс-супруга американского актера Арнольда Шварценеггера американская журналистка Мария Шрайвер опубликовала на своей странице видео, в котором поблагодарила друга-флориста за подарок без повода.

"Мой друг прислал мне цветы просто так. Давайте не будем забывать о добрых поступках во время изоляции", – подписала видео Шрайвер.

Мария Шрайвер познакомилась с начинающим актером Арнольдом Шварценеггером в 1977 году, а спустя девять лет вышла за актера замуж.

В браке у супругов родилось четверо детей. После 25 лет семейной жизни Шрайвер объявила о разводе со Шварценеггером, причиной которого стали измены мужа.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, на 17 марта в стране зафиксировано 4226 случаев заболевания коронавирусом, 75 человек умерли.

Власти двух крупнейших городов США – Нью-Йорка и Лос-Анджелеса – объявили о закрытии заведений общественного питания, ночных клубов, кинотеатров и музеев в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Экс-супруг Шрайвер Шварценеггер заявил, что из-за эпидемии коронавируса не будет делать селфи со своими поклонниками.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек умерли.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.