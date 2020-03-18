Экс-жена Шварценеггера, находящаяся на карантине из-за эпидемии коронавируса, получила цветы "без повода"

64-летняя экс-супруга американского актера Арнольда Шварценеггера американская журналистка Мария Шрайвер опубликовала на своей странице видео, в котором поблагодарила друга-флориста за подарок без повода.
"Мой друг прислал мне цветы просто так. Давайте не будем забывать о добрых поступках во время изоляции", – подписала видео Шрайвер.
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My friend, @ericbuterbaugh sent me these beautiful flowers “just because”! Let’s not forget about acts of kindness just because we may be isolated. Now more than ever, we need to find ways to be kind, lift each other up, and move humanity forward. What are some “just because” moments you are making? Let me know below! * #justbecause
Мария Шрайвер познакомилась с начинающим актером Арнольдом Шварценеггером в 1977 году, а спустя девять лет вышла за актера замуж.
В браке у супругов родилось четверо детей. После 25 лет семейной жизни Шрайвер объявила о разводе со Шварценеггером, причиной которого стали измены мужа.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, на 17 марта в стране зафиксировано 4226 случаев заболевания коронавирусом, 75 человек умерли.
Власти двух крупнейших городов США – Нью-Йорка и Лос-Анджелеса – объявили о закрытии заведений общественного питания, ночных клубов, кинотеатров и музеев в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Экс-супруг Шрайвер Шварценеггер заявил, что из-за эпидемии коронавируса не будет делать селфи со своими поклонниками.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек умерли.
Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.