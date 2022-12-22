"Эти ребята были там, где сейчас настоящий ад". Tarabarova выступила с концертом перед украинскими защитниками. Видео

Tarabarova: Дать хоть каплю тепла и согреть музыкой, объятиями – это крайне важно, потому что они там ради нас Фото: TARABAROVA (official) / Facebook

"Куда? Ты же беременна!" – многие люди крутят пальцем, многие не понимают почему. Я для себя ответ дала еще в 2014-м, – написала она. – Эти ребята несколько дней назад были на востоке, там, где сейчас настоящий ад. Дать хоть каплю тепла и согреть музыкой, объятиями – это крайне важно, потому что они там ради нас. Они не устают защищать нас, мы должны не уставать благодарить и по возможности донатить на ВСУ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Світлана Тарабарова (@tarabarova)