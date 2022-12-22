"Эти ребята были там, где сейчас настоящий ад". Tarabarova выступила с концертом перед украинскими защитниками. Видео

"Куда? Ты же беременна!" – многие люди крутят пальцем, многие не понимают почему. Я для себя ответ дала еще в 2014-м, – написала она. – Эти ребята несколько дней назад были на востоке, там, где сейчас настоящий ад. Дать хоть каплю тепла и согреть музыкой, объятиями – это крайне важно, потому что они там ради нас. Они не устают защищать нас, мы должны не уставать благодарить и по возможности донатить на ВСУ".
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Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.
В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала под псевдонимом Алиса Тарабарова в составе украинской группы Real O, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Tarabarova начала сольную карьеру.
Тарабарова и продюсер Алексей Бондарь поженились осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию (2020). В ноябре 2022 года певица сообщила, что вскоре в третий раз станет матерью. Она намекнула, что у них родится дочь.