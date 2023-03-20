"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире

"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь. Замешивать тесто можно на топленом сливочном масле или на растительном.

Прохорчук советует готовить оладьи на любой кислой жидкости – кефире, сыворотке.

Ингредиенты: яйца – 2 шт., масло – 40 мл, сахар – 60 г, кефир – 500 мл, мука – 240 г, сахар ванильный по вкусу, соль – 1 г, сода пищевая – 4 г.

Яйца с сахаром и солью взбить миксером до белого цвета. Кефир (сыворотку или простоквашу) подогреть до 60 градусов, ввести во взбитую смесь, не останавливая ее взбивание.

Продолжая взбивать, добавить дважды просеянную муку, растительное масло, соду. Когда все смешается и тесто станет однородным, выключить миксер и оставить тесто на 10 минут. Хорошо нагреть сковороду, смазать маслом с помощью кисточки, вылить тесто и жарить с одной стороны, а когда схватится, перевернуть на другую.