"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек

Артистка отметила, что снимки были сделаны во время ее участия в шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

На шестом фото певица позирует в кадре, подняв руки – в момент съемки лиф платья соскользнул вниз, частично оголив ареолы и соски на груди.

"Это что – сосок?" – обратили внимание на фото поклонники певицы.

"И все тупо пялятся на ее грудь", – заметили фолловеры.

"Увидела только сиси", – написала одна из подписчиц артистки.