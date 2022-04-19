"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война

"Конечно, когда закончится марафон, такой нон-стоп работы 24/7, надеюсь, будет возможность вернуться и немного заняться спортом. Потому что это всегда было частью моей жизни", – сказал он.
Кличко признался, что весной мечтал развиваться в своем новом увлечении – прыжками с парашютом. Он отметил, что уже совершил 200 прыжков.
"Этой весной я мечтал перейти на новый уровень. Но пока это мечты на то время, когда вернется нормальная жизнь и наше небо будет безопасным", – заявил мэр Киева.
Он акцентировал внимание на том, что мирное небо – мечта всех украинцев.
"Я убежден, у каждого из нас есть мечты на будущее. И это должно подталкивать нас делать все, чтобы как можно скорее закончить войну", – сказал Кличко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
По данным КГГА за 15 апреля, в Киев ежедневно возвращается около 40–50 тыс. человек, которые ранее уехали из-за масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
С 17 апреля комендантский час в Киеве длится с 22.00 до 5.00, ранее он начинался на час раньше и завершался на час позже.