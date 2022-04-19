"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война

Кличко: Я убежден, у каждого из нас есть мечты на будущее. И это должно подталкивать нас делать все, чтобы как можно скорее закончить войну Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Конечно, когда закончится марафон, такой нон-стоп работы 24/7, надеюсь, будет возможность вернуться и немного заняться спортом. Потому что это всегда было частью моей жизни", – сказал он.

Кличко признался, что весной мечтал развиваться в своем новом увлечении – прыжками с парашютом. Он отметил, что уже совершил 200 прыжков.

"Этой весной я мечтал перейти на новый уровень. Но пока это мечты на то время, когда вернется нормальная жизнь и наше небо будет безопасным", – заявил мэр Киева.

Он акцентировал внимание на том, что мирное небо – мечта всех украинцев.

"Я убежден, у каждого из нас есть мечты на будущее. И это должно подталкивать нас делать все, чтобы как можно скорее закончить войну", – сказал Кличко.

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