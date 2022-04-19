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19 апреля, 2022
 
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"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война

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Кличко: Я убежден, у каждого из нас есть мечты на будущее. И это должно подталкивать нас делать все, чтобы как можно скорее закончить войну
Кличко: Я убежден, у каждого из нас есть мечты на будущее. И это должно подталкивать нас делать все, чтобы как можно скорее закончить войну
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко 19 апреля в эфире программы "Сніданок з "1+1" на канале "1+1" признался, что мечтает вернуться к занятиям спорта.

"Конечно, когда закончится марафон, такой нон-стоп работы 24/7, надеюсь, будет возможность вернуться и немного заняться спортом. Потому что это всегда было частью моей жизни", – сказал он.

Кличко признался, что весной мечтал развиваться в своем новом увлечении – прыжками с парашютом. Он отметил, что уже совершил 200 прыжков.

"Этой весной я мечтал перейти на новый уровень. Но пока это мечты на то время, когда вернется нормальная жизнь и наше небо будет безопасным", – заявил мэр Киева.

Он акцентировал внимание на том, что мирное небо – мечта всех украинцев.

"Я убежден, у каждого из нас есть мечты на будущее. И это должно подталкивать нас делать все, чтобы как можно скорее закончить войну", – сказал Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

По данным КГГА за 15 апреля, в Киев ежедневно возвращается около 40–50 тыс. человек, которые ранее уехали из-за масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

С 17 апреля комендантский час в Киеве длится с 22.00 до 5.00, ранее он начинался на час раньше и завершался на час позже.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, война, война России против Украины, мэр
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