"Ей постоянно говорят, какая я проститутка". Maruv рассказала, как проживающая в Павлограде бабушка реагирует на ее откровенные клипы

По словам артистки, несмотря на это, бабушка все равно в курсе ее концертной и творческой деятельности благодаря соседям.

"Ей соседи постоянно показывают все мои клипы, концерты, говорят, какая я проститутка. Все нормально. Но она всегда может рассказать, "почем в Одессе рубероид". Но это я так пошутила. На самом деле она мной очень гордится, и я ее очень люблю", – резюмировала Maruv.

Она также сообщила, что хотела бы перевезти бабушку к себе в Киев, но та не соглашается.