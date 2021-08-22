"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам

"В последнее время очень много комментариев по поводу моих костюмов, танцев и выступлений, что они слишком откровенны, одно и тоже и т.д. Так вот, лично я так не считаю. Я обожаю эстетику кабаре, фетиш и стрип! Это красиво, сложно и смело, не каждый артист может справиться и органично вписаться в этот стиль, а я могу", – заявила певица.
По ее словам, такие же танцы в шоу зарубежных исполнителей зрители воспринимают хорошо, "а если у своих, то "фу, пошлость!" Maruv попросила зрителей смириться с ее образом.
"Время идет вперед, и искусство танца и владения своим телом развивается, а это значит, что рано или поздно это все станет уважаемым видом спорта или почитаемым видом искусства", – считает певица.
"Давайте не будем ханжами и рассадниками двойных стандартов. Уважайте чужой труд и свободу самовыражения, ведь в конце концов без таких, как я, вам бы нечего было обсудить, осудить или восхититься. И помните, что самые большие поборники морали – это старые проститутки. P.S. Выбрала самы жопные кадры для этого поста", – подчеркнула она.
"Это твоя фишка я считаю. Да и если ты ох...енно в них смотришься то почему нет-то? Это же сцена", – написал в комментариях dairumdark.
"Все прекрасно, но можно пожалуйста без [российского певца Филиппа] Киркорова", – заявил oleksiikorovch.
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Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.