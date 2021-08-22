"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам

"В последнее время очень много комментариев по поводу моих костюмов, танцев и выступлений, что они слишком откровенны, одно и тоже и т.д. Так вот, лично я так не считаю. Я обожаю эстетику кабаре, фетиш и стрип! Это красиво, сложно и смело, не каждый артист может справиться и органично вписаться в этот стиль, а я могу", – заявила певица.

По ее словам, такие же танцы в шоу зарубежных исполнителей зрители воспринимают хорошо, "а если у своих, то "фу, пошлость!" Maruv попросила зрителей смириться с ее образом.

"Время идет вперед, и искусство танца и владения своим телом развивается, а это значит, что рано или поздно это все станет уважаемым видом спорта или почитаемым видом искусства", – считает певица.

"Давайте не будем ханжами и рассадниками двойных стандартов. Уважайте чужой труд и свободу самовыражения, ведь в конце концов без таких, как я, вам бы нечего было обсудить, осудить или восхититься. И помните, что самые большие поборники морали – это старые проститутки. P.S. Выбрала самы жопные кадры для этого поста", – подчеркнула она.

"Это твоя фишка я считаю. Да и если ты ох...енно в них смотришься то почему нет-то? Это же сцена", – написал в комментариях dairumdark.

"Все прекрасно, но можно пожалуйста без [российского певца Филиппа] Киркорова", – заявил oleksiikorovch.