"Променяла красивый голос на это распутство". Maruv вызвала ажиотаж в сети своими эротичными выступлениями

"Моменты из последнего выступления", – подписала видео 30-летняя Maruv.

За два часа пост певицы набрал почти 20 тыс. лайков и около 250 комментариев. Пользователи соцсети диаметрально противоположно оценили выступление артистки. Одни написали "белая богиня", другие обозвали артистку "проституткой".

"Бл…дь, что с ней стало? Променяла красивый голос на это распутство", – написал bievv00009.

"Есть что-то от Филиппа Киркорова в этих нарядах", – заметил __igorfedorov.

"Палка горит", – признался mad_den35.