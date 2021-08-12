"Променяла красивый голос на это распутство". Maruv вызвала ажиотаж в сети своими эротичными выступлениями

"Моменты из последнего выступления", – подписала видео 30-летняя Maruv.
За два часа пост певицы набрал почти 20 тыс. лайков и около 250 комментариев. Пользователи соцсети диаметрально противоположно оценили выступление артистки. Одни написали "белая богиня", другие обозвали артистку "проституткой".
"Бл…дь, что с ней стало? Променяла красивый голос на это распутство", – написал bievv00009.
"Есть что-то от Филиппа Киркорова в этих нарядах", – заметил __igorfedorov.
"Палка горит", – признался mad_den35.
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Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.