"Новая волна". Maruv в эротическом образе широко развела ноги на сцене перед Киркоровым

"Нас всех захлестнула волна праздника. Весь вечер меня окружали роскошные женщины. (...) На сцене, конечно, украшением номера "Комильфо" – моя несравненная Maruv. А всю закулисную жизнь вечера я наслаждался неземной красотой и вечной молодостью Софии Ротару. Восхищен вами! Недосягаемые! Вы дарите нам смысл жизни!" – написал Киркоров.

Maruv предстала на сцене в черном боди и чулках. В финале исполнения дуэтной песни с Киркоровым "Комильфо" она присела перед певцом, широко разведя ноги в стороны. В ходе выступления певица также надела на голову черную вуаль.

Ротару появилась в цикламеновом брючном костюме. В ролике Киркорова она смеется и обнимает его.