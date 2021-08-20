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20 августа, 2021
 
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"Новая волна". Maruv в эротическом образе широко развела ноги на сцене перед Киркоровым

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Maruv выступила в откровенном образе
Maruv выступила в откровенном образе
Фото: maruvoficial / Instagram

Российский певец Филипп Киркоров 20 августа в Instagram показал видео, снятое на открытии фестиваля "Новая волна" в Сочи.

"Нас всех захлестнула волна праздника. Весь вечер меня окружали роскошные женщины. (...) На сцене, конечно, украшением номера "Комильфо" – моя несравненная Maruv. А всю закулисную жизнь вечера я наслаждался неземной красотой и вечной молодостью Софии Ротару. Восхищен вами! Недосягаемые! Вы дарите нам смысл жизни!" – написал Киркоров.

Maruv предстала на сцене в черном боди и чулках. В финале исполнения дуэтной песни с Киркоровым "Комильфо" она присела перед певцом, широко разведя ноги в стороны. В ходе выступления певица также надела на голову черную вуаль.

Ротару появилась в цикламеновом брючном костюме. В ролике Киркорова она смеется и обнимает его.

Контекст:

Фестиваль "Новая волна" проходит в сочи с 19 по 25 августа.

Филипп Киркоров – обладатель званий народный артист РФ, народный артист Украины и народный артист Молдовы.

Киркоров находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским. За это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.

23 июня 2021 года стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров назвал внесение в список "глупостью", которая только делает его популярнее.

Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что "нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами".

В 2008 году экс-президент Украины Виктор Ющенко издал указ о присвоении звания российскому артисту после того, как он поддержал Ани Лорак на международном песенном конкурсе "Евровидение". В апреле 2021 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко говорил, что если лишать звания Киркорова, то заодно его нужно отобрать и у Ани Лорак. 

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: Россия, фестиваль, Филипп Киркоров, Новая волна, Сочи, Maruv, эротика, ноги
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