Бульвар Шоубиз
 
11 декабря, 2022
 
Новости

Фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса стал лауреатом Европейской кинопремии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Премия Европейской киноакадемии была основана в 1988 году
Премия Европейской киноакадемии была основана в 1988 году
Фото: European Film Academy / Facebook

10 декабря в Рейкьявике (Исландия) состоялась церемония вручения Европейской кинопремии. Документальный фильм убитого российскими оккупантами литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса "Мариуполис 2" стал лауреатом премии в номинации "Лучший документальный фильм" (European Documentary). Об этом сообщается на странице Европейской киноакадемии в Facebook.

Награду вручили дочери режиссера.

Картина состоит из видео, которые режиссер успел снять в Мариуполе до того, как попал в плен и был застрелен российскими оккупантами.

Соавтором ленты стала невеста режиссера Анна Белоброва, которая на момент съемок находилась в Украине и смогла вывезти материл, на основе которого впоследствии вместе с монтажером Дуней Сечевой был создан документальный фильм.

https://www.facebook.com/europeanfilmacademy/videos/1163197824325549/

Контекст:

Премия Европейской киноакадемии была основана в 1988 году в Берлине по инициативе европейских кинорежиссеров и в поддержку европейского кинематографа.

О гибели Кведаравичюса стало известно 2 апреля. 5 апреля подруга режиссера, журналистка Альбина Львутина сообщила, что он был расстрелян российскими оккупантами, которые взяли его в плен. Его убили, когда он пытался вывезти из Мариуполя трех женщин, у одной из которых был месячный ребенок.

Кведаравичюсу было 45 лет. В 2003–2005 годах он преподавал теорию религии, права и политики в США.

В 2011-м он продюсировал документальный фильм "Барзах" об исчезновениях и похищениях людей в Чечне. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, она получила специальный приз Amnesty International. Литовская киноакадемия выбрала "Барзах" лучшим документальным фильмом года.

Кведаравичюс известен в том числе как автор картины "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он снимал в Мариуполе продолжение фильма.

Премьера фильма "Мариуполис 2" состоялась на Каннском фестивале, картина была удостоена специальной награды жюри "Золотой глаз".

Теги: Мариуполь, фильм, кинофестиваль, режиссер, картина, награда, церемония, Рейкьявик, Мантас Кведаравичюс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пономарев: Лучший сценарий для Путина – Гаага, но его свои убьют раньше. Кадыров нажмет на спусковой крючок
  Пономарев: Лучший сценарий для Путина – Гаага, но его свои убьют раньше. Кадыров нажмет на спусковой крючок
Алеся БАЦМАН
  Шустер: За голову Путина $500 тыс.? У меня их нет, но я бы взял кредит
  Шустер: За голову Путина $500 тыс.? У меня их нет, но я бы взял кредит
Алеся БАЦМАН
  "Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе Тодуров
  "Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
76-летняя Шер сообщила о смерти матери – 96-летней актрисы Джорджии Холт
76-летняя Шер сообщила о смерти матери – 96-летней актрисы Джорджии Холт
В сети показали, как выглядит трендовый танец из сериала "Уэнсдей" в исполнении украинских защитников под хит "Залужний мутить двіж". Видео
В сети показали, как выглядит трендовый танец из сериала "Уэнсдей" в исполнении украинских защитников под хит "Залужний мутить двіж". Видео
Фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса стал лауреатом Европейской кинопремии
Фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса стал лауреатом Европейской кинопремии
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ
Победителем "Детского Евровидения 2022" стал представитель Франции, украинка заняла девятое место
Победителем "Детского Евровидения 2022" стал представитель Франции, украинка заняла девятое место
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине
"Научил меня любить по-настоящему". Жена Сенцова показала своего 10-летнего сына
"Научил меня любить по-настоящему". Жена Сенцова показала своего 10-летнего сына
"Такая красивая и сильная девушка". Парамедик Пташка показала, как выглядела до того, как получила свой позывной
"Такая красивая и сильная девушка". Парамедик Пташка показала, как выглядела до того, как получила свой позывной
Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото
Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью
"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео
"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео
Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверия и введения в заблуждение"
Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверия и введения в заблуждение"
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 