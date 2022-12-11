Фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса стал лауреатом Европейской кинопремии

Премия Европейской киноакадемии была основана в 1988 году Фото: European Film Academy / Facebook

Награду вручили дочери режиссера.

Картина состоит из видео, которые режиссер успел снять в Мариуполе до того, как попал в плен и был застрелен российскими оккупантами.

Соавтором ленты стала невеста режиссера Анна Белоброва, которая на момент съемок находилась в Украине и смогла вывезти материл, на основе которого впоследствии вместе с монтажером Дуней Сечевой был создан документальный фильм.