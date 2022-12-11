Фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса стал лауреатом Европейской кинопремии

Награду вручили дочери режиссера.
Картина состоит из видео, которые режиссер успел снять в Мариуполе до того, как попал в плен и был застрелен российскими оккупантами.
Соавтором ленты стала невеста режиссера Анна Белоброва, которая на момент съемок находилась в Украине и смогла вывезти материл, на основе которого впоследствии вместе с монтажером Дуней Сечевой был создан документальный фильм.
Премия Европейской киноакадемии была основана в 1988 году в Берлине по инициативе европейских кинорежиссеров и в поддержку европейского кинематографа.
О гибели Кведаравичюса стало известно 2 апреля. 5 апреля подруга режиссера, журналистка Альбина Львутина сообщила, что он был расстрелян российскими оккупантами, которые взяли его в плен. Его убили, когда он пытался вывезти из Мариуполя трех женщин, у одной из которых был месячный ребенок.
Кведаравичюсу было 45 лет. В 2003–2005 годах он преподавал теорию религии, права и политики в США.
В 2011-м он продюсировал документальный фильм "Барзах" об исчезновениях и похищениях людей в Чечне. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, она получила специальный приз Amnesty International. Литовская киноакадемия выбрала "Барзах" лучшим документальным фильмом года.
Кведаравичюс известен в том числе как автор картины "Мариуполис" (2016) о войне на Донбассе. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он снимал в Мариуполе продолжение фильма.
Премьера фильма "Мариуполис 2" состоялась на Каннском фестивале, картина была удостоена специальной награды жюри "Золотой глаз".