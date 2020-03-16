Галкин спел песню на сербском языке

Российский шоумен Максим Галкин перед камерой исполнил песню боснийского певца Дино Мерлина.

Галкин: Записал на студии для домашнего пользования и на радость друзьям-сербам спесню "Когда запахнет сирень" Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram разместил ролик, в котором исполняет перед камерой песню.

"Записал на студии для домашнего пользования и на радость друзьям-сербам свою любимую песню Дино Мерлина "Когда запахнет сирень", – написал он

Дино Мерлин, песню которого поет Галкин, – боснийский певец, музыкант, поэт и композитор, автор текста гимна Республики Босния и Герцеговина.

Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему".

Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.