"Главное – не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата

Хименес-Браво отметил, что салат готовится из "простых продуктов" Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Хименес-Браво отметил, что салат готовится из "простых продуктов", которые не стоят дорого.

Ингредиенты: морковь – 100 г, кабачок – 100 г, огурец – 100 г, яблоко зеленое – 50 г, редис – 20 г, зелень (петрушка, кинза, мята, базилик) – 30 г, твердый сыр – 30 г, грецкий орех – 15 г.

Для заправки понадобятся растительное масло – 30 мл, лимонный сок – 20 мл, мед – 20 мл, соль, перец – по вкусу.

Овощи, яблоко и сыр нужно нарезать тонкими слайсами.

"Не важно, какой твердый сыр [использовать]. Главное – не "Российский", – отметил Хименес-Браво.

Овощи и сыр нужно перемешать, заправить, добавить зелень.