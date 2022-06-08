"Главное – не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата

Хименес-Браво отметил, что салат готовится из "простых продуктов", которые не стоят дорого.
Ингредиенты: морковь – 100 г, кабачок – 100 г, огурец – 100 г, яблоко зеленое – 50 г, редис – 20 г, зелень (петрушка, кинза, мята, базилик) – 30 г, твердый сыр – 30 г, грецкий орех – 15 г.
Для заправки понадобятся растительное масло – 30 мл, лимонный сок – 20 мл, мед – 20 мл, соль, перец – по вкусу.
Овощи, яблоко и сыр нужно нарезать тонкими слайсами.
"Не важно, какой твердый сыр [использовать]. Главное – не "Российский", – отметил Хименес-Браво.
Овощи и сыр нужно перемешать, заправить, добавить зелень.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.