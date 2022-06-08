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08 июня, 2022
 
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"Главное – не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата

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Хименес-Браво отметил, что салат готовится из "простых продуктов"
Хименес-Браво отметил, что салат готовится из "простых продуктов"
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 7 июня показал в Instagram, как готовит овощной салат с сыром.

Хименес-Браво отметил, что салат готовится из "простых продуктов", которые не стоят дорого.

Ингредиенты: морковь – 100 г, кабачок – 100 г, огурец – 100 г, яблоко зеленое – 50 г, редис – 20 г, зелень (петрушка, кинза, мята, базилик) – 30 г, твердый сыр – 30 г, грецкий орех – 15 г.

Для заправки понадобятся растительное масло – 30 мл, лимонный сок – 20 мл, мед – 20 мл, соль, перец – по вкусу.

Овощи, яблоко и сыр нужно нарезать тонкими слайсами.

"Не важно, какой твердый сыр [использовать]. Главное – не "Российский", – отметил Хименес-Браво.

Овощи и сыр нужно перемешать, заправить, добавить зелень.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: продукты, сыр, соль, Эктор Хименес-Браво, яблоки, телеведущий, ресторатор, рецепт, рецепты, салат, масло, перец
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