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17 декабря, 2020
 
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"Главное, никто не пострадал". Дети Анатолия Анатолича свалили полку, которая упала на кран стоимостью $300

По словам украинского ведущего Анатолия Анатолича, он заряжается энергией от своих двух дочерей и во всем старается видеть прекрасное.

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Анатолий Анатолич отец двух дочерей
Анатолий Анатолич – отец двух дочерей
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский ведущий Анатолий Анатолич 16 декабря в Instagram сообщил, что его дочери случайно сломали половину кухни. 

По его словам, это произошло из-за упавшей на кран стоимостью $300 навесной полки. Помимо этого, во время падения разбились и чашки. Ведущий не уточнил причину, по которой полка упала со стены.

"Главное, никто не пострадал", – считает Анатолий Анатолич.

Он признался, что старается даже в таких событиях видеть прекрасное, и подчеркнул, что заряжается энергией от своих детей и домашних питомцев.

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женат, его супруга – собственница PR-компании Yula Юлия Бойко. У пары двое дочерей – Алиса (2011) и Лолита (2013).

Теги: дети, семья, Анатолий Анатолич
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