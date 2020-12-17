"Главное, никто не пострадал". Дети Анатолия Анатолича свалили полку, которая упала на кран стоимостью $300

Украинский ведущий Анатолий Анатолич 16 декабря в Instagram сообщил, что его дочери случайно сломали половину кухни.
По его словам, это произошло из-за упавшей на кран стоимостью $300 навесной полки. Помимо этого, во время падения разбились и чашки. Ведущий не уточнил причину, по которой полка упала со стены.
"Главное, никто не пострадал", – считает Анатолий Анатолич.
Он признался, что старается даже в таких событиях видеть прекрасное, и подчеркнул, что заряжается энергией от своих детей и домашних питомцев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.
В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".
Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.
Анатолий Анатолич женат, его супруга – собственница PR-компании Yula Юлия Бойко. У пары двое дочерей – Алиса (2011) и Лолита (2013).