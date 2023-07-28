Горбунов прокомментировал награждение его государственным орденом "За заслуги" ІІ степени

"О том, что меня наградили орденом, я узнал от друзей, которые мне звонили и поздравляли", – сказал он.
По словам Горбунова, к ордену его "приставили военные". Телеведущий рассказал, что орденом его наградили за волонтерскую деятельность и благотворительные концерты.
Горбунов уточнил, что на концертах с украинскими певцами Александром Пономаревым и Dzidzio они собрали €2,5 млн для ВСУ.
"Я готов этот орден отдать любому военнослужащему "на передке", – сказал он.
В сентябре 2022 года Горбунов сравнил себя с находящимся на фронте украинским музыкантом Андреем Хлывнюком, комментируя хейт в свой адрес после получения ордена "За заслуги" ІІ степени.
В июле Горбунов оказался в центре громкого скандала. 18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.
В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.
Горбунов, комментируя скандал, ответил, что 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.
После того как общественность возмутило такое использование средств из госбюджета, Горбунов после неудачной попытки переубедить украинцев в якобы важности подобного проекта отказался от государственного финансирования.