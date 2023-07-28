Горбунов прокомментировал награждение его государственным орденом "За заслуги" ІІ степени

Горбунов: Я готов этот орден отдать любому военнослужащему "на передке" Фото: gorbunovyuriy / Instagram

"О том, что меня наградили орденом, я узнал от друзей, которые мне звонили и поздравляли", – сказал он.

По словам Горбунова, к ордену его "приставили военные". Телеведущий рассказал, что орденом его наградили за волонтерскую деятельность и благотворительные концерты.

Горбунов уточнил, что на концертах с украинскими певцами Александром Пономаревым и Dzidzio они собрали €2,5 млн для ВСУ.

"Я готов этот орден отдать любому военнослужащему "на передке", – сказал он.

В сентябре 2022 года Горбунов сравнил себя с находящимся на фронте украинским музыкантом Андреем Хлывнюком, комментируя хейт в свой адрес после получения ордена "За заслуги" ІІ степени.