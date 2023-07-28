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28 июля, 2023
 
Новости

Горбунов прокомментировал награждение его государственным орденом "За заслуги" ІІ степени

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Горбунов: Я готов этот орден отдать любому военнослужащему "на передке"
Горбунов: Я готов этот орден отдать любому  военнослужащему "на передке"
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов в комментарии на YouTube-канале ISLND TV 27 июля заявил, что готов отказаться от ордена "За заслуги" ІІ степени, которым его в августе 2022 года наградил президент Украины Владимир Зеленский.

"О том, что меня наградили орденом, я узнал от друзей, которые мне звонили и поздравляли", – сказал он.

По словам Горбунова, к ордену его "приставили военные". Телеведущий рассказал, что орденом его наградили за волонтерскую деятельность и благотворительные концерты.

Горбунов уточнил, что на концертах с украинскими певцами Александром Пономаревым и Dzidzio они собрали €2,5 млн для ВСУ.

"Я готов этот орден отдать любому военнослужащему "на передке", – сказал он.

В сентябре 2022 года Горбунов сравнил себя с находящимся на фронте украинским музыкантом Андреем Хлывнюком, комментируя хейт в свой адрес после получения ордена "За заслуги" ІІ степени.

Контекст:

В июле Горбунов оказался в центре громкого скандала. 18 июля украинцы в соцсетях возмутились тем, что компания Горбунова выиграла тендер на съемки сериала "СМТ Інгулець" стоимостью 33,6 млн грн, прототипом одного из главных героев которого стал владелец ФК "Ингулец", аграрий Александр Поворознюк.

В частности, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отметила, что сериал о человеке, который неоднократно совершал преступные действия, собираются снимать за бюджетные деньги.

Горбунов, комментируя скандал, ответил, что 33 млн грн на съемки сериала – это недорого, а украинские защитники хотят позитива и юмора.

После того как общественность возмутило такое использование средств из госбюджета, Горбунов после неудачной попытки переубедить украинцев в якобы важности подобного проекта отказался от государственного финансирования

Теги: Владимир Зеленский, скандал, украинцы, актер, Юрий Горбунов, орден, Александр Поворознюк
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