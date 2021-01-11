"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram[/IMAGE_DESCRIPTION]

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае зарегистрировали 17 ноября 2019 года. Сам вирус вышел за пределы страны как минимум на два месяца раньше и распространился по всему миру.

В Украине по состоянию на 11 января коронавирус подтвердили у 1 119 314 человек, 796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли.

18 декабря Ефросинина сообщила, что заразилась коронавирусом. 5 января она заявила в Instagram о выздоровлении.