"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии

Переболевшая COVID-19 украинская ведущая Маша Ефросинина спустя неделю после выздоровления впервые потренировалась. Свои ощущения после тренировки она описала 11 января в Instagram Stories.
"Первая тренировка после выздоровления – это гребаная жесть. Я будто банка с квашенными помидорами, и каждая помидорка весом с тонну", – описала свое состояние после занятий ведущая.
Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае зарегистрировали 17 ноября 2019 года. Сам вирус вышел за пределы страны как минимум на два месяца раньше и распространился по всему миру.
В Украине по состоянию на 11 января коронавирус подтвердили у 1 119 314 человек, 796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли.
18 декабря Ефросинина сообщила, что заразилась коронавирусом. 5 января она заявила в Instagram о выздоровлении.