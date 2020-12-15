"Хотя бы во сне могу подержать их за руку". Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что устала бороться с артистом за сыновей

Бывшая гражданская жена рэпера Сереги (Сергея Пахоменко) и мать их двоих сыновей Полина Ололо заявила, что начала сомневаться в том, что дети, проживающие с весны 2020 года с отцом, продолжают ее любить.

Бывшая гражданская жена рэпера Сереги (Сергея Пахоменко) и мать их двоих сыновей Полина Ололо перестала верить в то, что ей однажды удастся снова увидеться с детьми, которые в настоящее время проживают с отцом. Об этом она написала 14 декабря в Instagram.

"У меня снова опустились руки. Я узнала, что моя борьба ровна нулю. Я не могу смириться с тем, что увижу их через много лет, не могу. Я просто хочу обнять их хотя бы на минуту. Каждую ночь они сняться мне. Я хотя бы во сне могу подержать их за руку. Не знаю, любят ли они меня сейчас. Скучают ли? Хотят ли домой?" – поделилась она переживаниями.

Ололо подчеркнула, что несмотря на отчаяние, не намерена сдаваться и продолжит бороться за то, чтобы вернуть сыновей.

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Пархоменко и Ололо познакомились в 2006 году во время кастинга, а вскоре стали жить вместе. В гражданском браке у пары родилось двое сыновей – Марк (2009) и Платон (2012).

Пара прекратила отношения в 2019 году – по словам Ололо, музыкант, прекратив общение, также заблокировал ее и в социальных сетях.

В марте 2020 года Ололо в заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез их сыновей в аннексированный Россией Крым.

24 мая Ололо случайно встретилась со своим младшим сыном Платоном на территории загородного комплекса под Киевом. О местонахождении детей она узнала из сообщения, которое было отправлено ей с неизвестного номера. Однако во время встречи ребенок заявил матери, что не хочет жить с ней, так как она "необеспеченная".

В конце июня Ололо обвинила Серегу в затягивании судебного процесса, во время которого должно быть принято решение, с кем из родителей будут проживать дети.

Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".