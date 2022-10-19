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19 октября, 2022
 
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Иракли Макацария рассказал о пользе плавания

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Часовое плавание сжигает столько же калорий, сколько бег трусцой, считает Иракли Макацария
Часовое плавание сжигает столько же калорий, сколько бег трусцой, считает Иракли Макацария
Фото: maqatsa / Instagram

37-летий Иракли Макацария – грузинский продюсер и бизнесмен, фитнес-тренер и главный герой шестого сезона проекта "Холостяк" на СТБ 19 октября в своем Instagram рассказал о пользе плавання.

"Часовое плавание сжигает столько же калорий, сколько бег трусцой, а ваши кости и суставы испытывают гораздо меньшую нагрузку. Плавание разрабатывает все тело, ускоряет пульс, не нагружая тело", – написал Макацария и выложил свое фото в бассейне.

Контекст:

Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года в Батуми. В Украине он стал широко известен как главный герой шестого сезона шоу "Холостяк" на телеканале СТБ.

10 апреля 2021 года Макацария рассказал, что состоит в отношениях с Чичуа и назвал ее "любовью своей жизни". В апреле 2022 года он сделал ей предложение. Чичуа в марте 2022 года исполнилось 20 лет.

24 июля 2022 года влюбленные поженились в Грузии.

Теги: спорт, Грузия, здоровье, плавание, Иракли Макацария, фитнес
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