Иракли Макацария рассказал о пользе плавания

"Часовое плавание сжигает столько же калорий, сколько бег трусцой, а ваши кости и суставы испытывают гораздо меньшую нагрузку. Плавание разрабатывает все тело, ускоряет пульс, не нагружая тело", – написал Макацария и выложил свое фото в бассейне.

Контекст:

Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года в Батуми. В Украине он стал широко известен как главный герой шестого сезона шоу "Холостяк" на телеканале СТБ.

10 апреля 2021 года Макацария рассказал, что состоит в отношениях с Чичуа и назвал ее "любовью своей жизни". В апреле 2022 года он сделал ей предложение. Чичуа в марте 2022 года исполнилось 20 лет.

24 июля 2022 года влюбленные поженились в Грузии.