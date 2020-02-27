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27 февраля, 2020
 
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Испания осудила выступление карнавальной труппы, переодетой в нацистов

Карнавальная труппа прошла по улицам испанского города Кампо-де-Криптана, переодевшись в костюмы нацистов и узников концлагерей. Одна из повозок в карнавальном шествии стилистически была оформлена в виде газовой камеры.

Израиль и Испания осудили выступление артистов, переодетых в нацистов
Израиль и Испания осудили выступление артистов, переодетых в нацистов
Скриншот: Francisco Claudio Urbano / Twitter

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая на официальной транице в Twitter выразила негодование выступлением на улицах испанского города Кампо-де-Криптана карнавальной труппы, переодетой в нацистов и узников концлагерей. 

По словам министра, в своем выступлении артисты "высмеялы шесть миллионов евреев, убитых нацистами". 

"Я решительно отвергаю всякую банализацию Холокоста", - заявила 26 февраля Гонсалес Лая, комментируя выступление артистов 23 февраля во время карнавала в Кампо-де-Криптана. 

Посол Израиля в Испании Родика Радиан-Горден назвала выступление труппы "невыносимым проявлением антисемитизма", пишет The times of Israel. Она также потребовала объяснений у властей города, в котором проходил карнавал. Как сообщает издание, организаторы мероприятия уже принесли извинения еврейской общине Испании.

Теги: Израиль, карнавал , Испания, Холокост
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