Испания осудила выступление карнавальной труппы, переодетой в нацистов

Карнавальная труппа прошла по улицам испанского города Кампо-де-Криптана, переодевшись в костюмы нацистов и узников концлагерей. Одна из повозок в карнавальном шествии стилистически была оформлена в виде газовой камеры.

Израиль и Испания осудили выступление артистов, переодетых в нацистов Скриншот: Francisco Claudio Urbano / Twitter

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая на официальной транице в Twitter выразила негодование выступлением на улицах испанского города Кампо-де-Криптана карнавальной труппы, переодетой в нацистов и узников концлагерей.

По словам министра, в своем выступлении артисты "высмеялы шесть миллионов евреев, убитых нацистами".

"Я решительно отвергаю всякую банализацию Холокоста", - заявила 26 февраля Гонсалес Лая, комментируя выступление артистов 23 февраля во время карнавала в Кампо-де-Криптана.

RT @estadoisrael: Inaceptable la vergonzosa representación y banalización del #Holocausto en el carnaval de Campo de Criptana en #España.

Los países del mundo deben unirse para erradicar de raíz el antisemitismo. pic.twitter.com/0NZuqcgcef — Francisco Claudio Urbano * (@ByChanchi) February 26, 2020

Посол Израиля в Испании Родика Радиан-Горден назвала выступление труппы "невыносимым проявлением антисемитизма", пишет The times of Israel. Она также потребовала объяснений у властей города, в котором проходил карнавал. Как сообщает издание, организаторы мероприятия уже принесли извинения еврейской общине Испании.