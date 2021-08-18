Избитый сотрудником УГО танцор Дорофеевой сделал первое заявление после выхода из комы

"Спасибо всем за ваши слова поддержки. Впереди путь реабилитации", – написал он.
Танцор также разместил фото, на котором запечатлен в окружении близких в больничной палате.
"Сегодня мы супергерои. И по коридорам гуляем, и по ступенькам ходим, и на улице чиллим", – прокомментировали они фото.
Отчим Евгения Гончаренко в комментарии сайту "Обозреватель" 17 августа рассказал о его состоянии.
"Конечно, двигательная функция у него нарушена, левая нога плохо работает и правый глаз болит и не открывается. Мы надеемся на его полное выздоровление. Женя помнит, что был с друзьями и какой-то неизвестный прохожий по непонятной причине к нему пристал и ударил", – сообщил он.
18 августа Гончаренко разместил в своем микроблоге новый пост.
"Такое огромное количество человек мне написали, я медленно, но уверенно отвечу каждому. И буду постепенно держать в курсе", – написал он.
Дорофеева 1 августа сообщила, что Гончаренко вместе с друзьями вышел из киевского клуба "Лифт", после чего его сначала толкнули, а потом ударили о забор и нанесли еще один удар. У танцора произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
Позднее выяснилось, что в нападении на Гончаренко подозревают военнослужащего Управления госохраны (УГО) Украины. Музыкальный менеджер Анна Салата отметила, что на танцора мужчина напал на почве гомофобии.
2 августа подозреваемого военнослужащего УГО задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы. 4 августа этого сотрудника УГО уволили.
16 августа мать танцора сообщила, что он вышел из комы.