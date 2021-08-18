Избитый сотрудником УГО танцор Дорофеевой сделал первое заявление после выхода из комы

"Спасибо всем за ваши слова поддержки. Впереди путь реабилитации", – написал он.

Скриншот: zhenja_goncharenko / Instagram

Танцор также разместил фото, на котором запечатлен в окружении близких в больничной палате.

"Сегодня мы супергерои. И по коридорам гуляем, и по ступенькам ходим, и на улице чиллим", – прокомментировали они фото.

Отчим Евгения Гончаренко в комментарии сайту "Обозреватель" 17 августа рассказал о его состоянии.

"Конечно, двигательная функция у него нарушена, левая нога плохо работает и правый глаз болит и не открывается. Мы надеемся на его полное выздоровление. Женя помнит, что был с друзьями и какой-то неизвестный прохожий по непонятной причине к нему пристал и ударил", – сообщил он.

Скриншот: zhenja_goncharenko / Instagram

18 августа Гончаренко разместил в своем микроблоге новый пост.

"Такое огромное количество человек мне написали, я медленно, но уверенно отвечу каждому. И буду постепенно держать в курсе", – написал он.