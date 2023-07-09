"Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Я люблю вас". Роговцева записала видео для Залужного

В ролике актриса запечатлена на фоне своего сада.
"Валерий Федорович, с юбилеем. Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Все цветы моего сада сегодня цветут для вас. И не только сегодня. Они всегда цветут для вас, – обратилась к Залужному Роговцева. – Для вас, потому что я верю в вас, я люблю вас. И мы все, всей Украиной очень вас уважаем, ценим и любим".
Актриса отметила, что так же, как и Залужный, родилась в июле, а также пригласила его на свой концерт.
"Назначайте дату, и мы приедем. Потому что хочется вам что-то подарить. А что может артист подарить? Душу! Берите!" – обратилась она к главкому.
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Залужный родился 8 июля 1973 года.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.
Залужный женат. У него есть две взрослые дочери.