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14 января, 2022
 
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"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій". Уехавший за границу Богдан показал новое фото

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Богдан в конце 2021 года сообщил, что находится за границей
Богдан в конце 2021 года сообщил, что находится за границей
Фото: Андрей Богдан / Facebook

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который сейчас находится за границей, 13 января разместил в Facebook фото ночного Лос-Анджелеса.

"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій", – подписал Богдан обнародованный снимок куплетом из песни "Як тебе не любити, Києве мій!", написанной в 1962 году  композитором Игорем Шамо на слова поэта Дмитрия Луценко. С 2014 года эта песня является официальным гимном украинской столицы.

Богдан в своей публикации заменил "Киев" на "Лос-Анджелес". 

"Лос-Анджелес с голливудских холмов?" – уточнили у Богдана подписчики, но он не ответил на вопрос. 

"Горизонт завален", – раскритиковали фото в сети.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6797897283617516&id=100001919342118

29 декабря 2021 года Богдан сообщил, что находится за границей. Он не уточнил, в какой именно стране проводит отпуск, но поделился колоритным снимком. 31 декабря Богдан показал, как в компании девушек встретил Новый год, а уже 9 января рассказал, что посмотреть в Лос-Анджелесе.

Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года он был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Личную жизнь Богдан не комментирует. До весны 2019 года супругой Богдана была Ольга Богдан. У пары есть четыре дочери.

В середине декабря Богдан дал большое интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Во время трехчасовой беседы он рассказал, почему, по его мнению, глава государства и как человек, и как политик находится "на дне морального падения", о коррупции в его окружении, о причинах увольнения с поста главы МВД Арсена Авакова, об уходе с поста спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также озвучил свою версию причин конфликта Зеленского с самым богатым гражданином Украины Ринатом Ахметовым. 

Полную текстовую версию интервью Гордона с Богданом можно прочесть здесь, дайджест с самыми интересными и яркими цитатами – здесь.

Теги: США, Украина, Лос-Анджелес, Андрей Богдан
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