"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій". Уехавший за границу Богдан показал новое фото

Богдан в конце 2021 года сообщил, что находится за границей Фото: Андрей Богдан / Facebook

"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій", – подписал Богдан обнародованный снимок куплетом из песни "Як тебе не любити, Києве мій!", написанной в 1962 году композитором Игорем Шамо на слова поэта Дмитрия Луценко. С 2014 года эта песня является официальным гимном украинской столицы.

Богдан в своей публикации заменил "Киев" на "Лос-Анджелес".

"Лос-Анджелес с голливудских холмов?" – уточнили у Богдана подписчики, но он не ответил на вопрос.

"Горизонт завален", – раскритиковали фото в сети.

29 декабря 2021 года Богдан сообщил, что находится за границей. Он не уточнил, в какой именно стране проводит отпуск, но поделился колоритным снимком. 31 декабря Богдан показал, как в компании девушек встретил Новый год, а уже 9 января рассказал, что посмотреть в Лос-Анджелесе.