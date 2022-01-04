Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год

Богдан изображен в кадре в шортах и футболке с раскинутыми в стороны руками возле столика, на котором в ведерке охлаждалась закупоренная бутылка. Рядом с ведром был включенный телефон.
"У нас Новый год тогда, когда мы решим, что пора! Всех друзей – с Новым годом! Чтобы каждый день в новом году у каждого моего друга был комфортным миксом солнца, улыбки, любви и счастья", – подписал фото Богдан.
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года он был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.
Личную жизнь Богдан не комментирует. До весны 2019 года супругой Богдана была Ольга Богдан. У пары есть четыре дочери.
В середине декабря Богдан дал большое интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Во время трехчасовой беседы он рассказал, почему, по его мнению, глава государства и как человек, и как политик находится "на дне морального падения", о коррупции в его окружении, о причинах увольнения с поста главы МВД Арсена Авакова, об уходе с поста спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также озвучил свою версию причин конфликта Зеленского с самым богатым гражданином Украины Ринатом Ахметовым.
Полную текстовую версию интервью Гордона с Богданом можно прочесть здесь, дайджест с самыми интересными и яркими цитатами – здесь.