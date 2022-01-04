Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год

Богдан: У нас Новый год тогда, когда мы решим, что пора Фото: Андрей Богдан / Facebook

Богдан изображен в кадре в шортах и футболке с раскинутыми в стороны руками возле столика, на котором в ведерке охлаждалась закупоренная бутылка. Рядом с ведром был включенный телефон.

"У нас Новый год тогда, когда мы решим, что пора! Всех друзей – с Новым годом! Чтобы каждый день в новом году у каждого моего друга был комфортным миксом солнца, улыбки, любви и счастья", – подписал фото Богдан.