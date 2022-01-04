Бульвар Шоубиз
 
04 января, 2022
 
Новости

Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Богдан: У нас Новый год тогда, когда мы решим, что пора
Богдан: У нас Новый год тогда, когда мы решим, что пора
Фото: Андрей Богдан / Facebook

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который сейчас находится за границей, 31 декабря разместил в Facebook фото, на котором в канун Нового года запечатлен на фоне тропических растений в компании двух танцующих за его спиной девушек, одетых в топы и короткие обтягивающие шорты.

Богдан изображен в кадре в шортах и футболке с раскинутыми в стороны руками возле столика, на котором в ведерке охлаждалась закупоренная бутылка. Рядом с ведром был включенный телефон. 

"У нас Новый год тогда, когда мы решим, что пора! Всех друзей – с Новым годом! Чтобы каждый день в новом году у каждого моего друга был комфортным миксом солнца, улыбки, любви и счастья", – подписал фото Богдан.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6729368510470394&id=100001919342118

Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года он был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Личную жизнь Богдан не комментирует. До весны 2019 года супругой Богдана была Ольга Богдан. У пары есть четыре дочери.

В середине декабря Богдан дал большое интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Во время трехчасовой беседы он рассказал, почему, по его мнению, глава государства и как человек, и как политик находится "на дне морального падения", о коррупции в его окружении, о причинах увольнения с поста главы МВД Арсена Авакова, об уходе с поста спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также озвучил свою версию причин конфликта Зеленского с самым богатым гражданином Украины Ринатом Ахметовым. 

Полную текстовую версию интервью Гордона с Богданом можно прочесть здесь, дайджест с самыми интересными и яркими цитатами – здесь. 

Теги: Новый год, отдых, Андрей Богдан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
"Президентам, которые говорят по-хамски, конец приходит", "Зеленскому нужно бояться не путча", заявление Гордона о водоразделе истории. Топ-10 материалов "ГОРДОН" за 2021 год
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью
Собчак рассказала, почему не реагировала на угрозы блогера Блиновской "плюнуть ей в рожу" во время интервью
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
  "Ты столько заработал, отдохни уже". Галкин рассказал, почему 72-летний Леонтьев вынужден работать
"Ну и погодка". Балерина Шишпор снялась в Дубае в купальнике с высокой линией бикини, встав на цыпочки
"Ну и погодка". Балерина Шишпор снялась в Дубае в купальнике с высокой линией бикини, встав на цыпочки
"Ты делаешь витилиго сексуальным". Винни Харлоу снялась в микро-бикини и показала тело со всех ракурсов
"Ты делаешь витилиго сексуальным". Винни Харлоу снялась в микро-бикини и показала тело со всех ракурсов
"Мне очень плохо". Отдыхавшая в Карпатах жена Остапчука сообщила о болезни и вернулась в Киев
"Мне очень плохо". Отдыхавшая в Карпатах жена Остапчука сообщила о болезни и вернулась в Киев
Второй из прославившихся пластическими операциями близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после брата
Второй из прославившихся пластическими операциями близнецов Игорь Богданов умер через шесть дней после брата
"Бомбезная фисташечка", "Какая красивая". 26-летняя Бех-Романчук в трусах расставила ноги перед объективом
"Бомбезная фисташечка", "Какая красивая". 26-летняя Бех-Романчук в трусах расставила ноги перед объективом
"Выздоравливай скорее, Вупи". 66-летняя Голдберг заразилась коронавирусом
"Выздоравливай скорее, Вупи". 66-летняя Голдберг заразилась коронавирусом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS