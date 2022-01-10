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10 января, 2022
 
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Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью

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Богдан: Ребята, кто в Лос-Анджелесе, что посмотреть?
Богдан: Ребята, кто в Лос-Анджелесе, что посмотреть?
Фото: Андрей Богдан / Facebook

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который сейчас находится за границей, 9 января обратился за помощью к своим подписчикам в Facebook.

"Сила Фейсбука, помоги. Ребята, кто в Лос-Анджелесе, что посмотреть?" – спросил он у фолловеров.

"А что там смотреть? Лучше свое показать", – отреагировали подписчики.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6776496375757607&id=100001919342118

Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года он был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Личную жизнь Богдан не комментирует. До весны 2019 года супругой Богдана была Ольга Богдан. У пары есть четыре дочери.

В середине декабря Богдан дал большое интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Во время трехчасовой беседы он рассказал, почему, по его мнению, глава государства и как человек, и как политик находится "на дне морального падения", о коррупции в его окружении, о причинах увольнения с поста главы МВД Арсена Авакова, об уходе с поста спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также озвучил свою версию причин конфликта Зеленского с самым богатым гражданином Украины Ринатом Ахметовым. 

Полную текстовую версию интервью Гордона с Богданом можно прочесть здесь, дайджест с самыми интересными и яркими цитатами – здесь. 

29 декабря 2021 года Богдан сообщил, что находится за границей. Он не уточнил, в какой именно стране проводит отпуск, но поделился колоритным снимком. 31 декабря Богдан показал, как в компании девушек встретил Новый год.

Теги: США, Лос-Анджелес, Владимир Зеленский, отдых, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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