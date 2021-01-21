"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой

Победительница девятого сезона "Холостяка" на СТБ Дарья Квиткова призналась, что некоторое время вместе с мужем покупала по 10 тестов на беременность, но в этот период ничего не происходило. Зачать ребенка паре удалось после того, как они "отпустили ситуацию".

Блогер и победительница девятого сезона "Холостяка" на СТБ Дарья Квиткова, которая находится на пятом месяце беременности, призналась, что им с мужем не сразу удалось зачать ребенка. Об этом она рассказала в Instagram 21 января.

"Скажу сразу, что даже у самого здорового человека, к сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза. Сначала мы относились к беременности немного "фанатично" в том плане, что не отходили от аптеки и покупали по 10 тестов за раз. Естественно, в этот период ничего не происходило. А потом я выдохнула и решила просто отпустить эту ситуацию", – призналась Квиткова.

По ее словам, спустя какое-то время ей приснилось, что тест на беременность дал положительный результат, но она не придала этому значения, хотя, как оказалось, уже на тот момент была в положении.

Квиткова подчеркнула, что после сновидения у нее появились симптомы отравления и она решила "на всякий случай" сделать еще один тест.

"Делаю первый – позитивный". Я такая: "Это бред. Не может быть, до этого ж все негативные были". На утро делаю второй – позитивный", – поделилась она воспоминаниями.

По словам блогера, после этого она отправилась сдавать кровь на анализы, чтобы узнать результат наверняка.

"До сих пор не можем [с мужем] поверить, что во мне растет маленький человек", – подытожила она.

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В мае 2020 года Квиткова вышла замуж за главного героя шоу "Холостяк", ведущего Никиту Добрынина, 12 августа состоялась торжественная церемония бракосочетания. В ноябре супруги сообщили о покупке дома. 20 января 2020 года пара объявила, что вскоре у них родится ребенок. Сейчас супруги отдыхают на Мальдивах.

Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович) родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Для Добрынина брак с Квитковой – второй в его биографии. С первой женой он расстался после четырех лет семейной жизни в 2017 году.

Дарья Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович) ранее не имела опыта семейных отношений. Брак с Добрыниным – первый в ее биографии.

Девятый сезон реалити-шоу "Холостяк" состоялся весной 2019 года. Добрынин и Квиткова стали единственной парой, которая за всю историю украинского проекта узаконила отношения после завершения съемок.