"Как видите, мужу меня схватить есть за что". Жена Остапчука показала свои ягодицы крупным планом

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, юрист Кристина Остапчук (Горняк) заявила, что кайфует от своих форм.

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, юрист Кристина Остапчук (Горняк) 17 февраля в Instagram опубликовала фото, на котором крупным планом запечатлены ее ягодицы.

Жена ведущего позирует в кадре в белом купальнике во время недавнего отдыха на Мальдивах.

"Сейчас я кайфую от своих форм. Кайфую от того, что могу есть все, что хочу. Иногда, например, из-за COVID-19 теряю пару килограммов, или из-за каких-то переживаний, и на мне это сильно видно, но в целом это абсолютно не меняет ощущения моего тела и принятия его. Скажу больше – я обожаю свои ножки точеные и острые коленки, которые вытачивают в памяти у мужчин след, уж поверьте мне, я точно знаю!" – написала она.

По словам жены Остапчука, она предпочитает оставаться стройной, а не упитанной, как того, по ее словам, требуют от нее подписчики в личных сообщениях.

"И, как видите, мужу меня схватить есть за что!" – подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kristygor (@kristygor)

Остапчук и Горняк поженились 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда.

В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию. В феврале пара отдыхала на Мальдивах.

Ранее Остапчук был женат на Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.