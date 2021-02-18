Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2021
 
Новости

"Как видите, мужу меня схватить есть за что". Жена Остапчука показала свои ягодицы крупным планом

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, юрист Кристина Остапчук (Горняк) заявила, что кайфует от своих форм.

В феврале супруги отдыхали на Мальдивах
В феврале супруги отдыхали на Мальдивах
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука, юрист Кристина Остапчук (Горняк) 17 февраля в Instagram опубликовала фото, на котором крупным планом запечатлены ее ягодицы. 

Жена ведущего позирует в кадре в белом купальнике во время недавнего отдыха на Мальдивах.

"Сейчас я кайфую от своих форм. Кайфую от того, что могу есть все, что хочу. Иногда, например, из-за COVID-19 теряю пару килограммов, или из-за каких-то переживаний, и на мне это сильно видно, но в целом это абсолютно не меняет ощущения моего тела и принятия его. Скажу больше – я обожаю свои ножки точеные и острые коленки, которые вытачивают в памяти у мужчин след, уж поверьте мне, я точно знаю!" – написала она.

По словам жены Остапчука, она предпочитает оставаться стройной, а не упитанной, как того, по ее словам, требуют от нее подписчики в личных сообщениях.

"И, как видите, мужу меня схватить есть за что!" – подытожила она.

Остапчук и Горняк поженились 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. 

В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию. В феврале пара отдыхала на Мальдивах.

Ранее Остапчук был женат на Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: фигура, семья, Мальдивы, отдых, Владимир Остапчук, Кристина Горняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Ройзман о "дворце Путина": В гробу карманов нет
  Ройзман о "дворце Путина": В гробу карманов нет
Алеся БАЦМАН
  Виторган: Как я могу думать о смерти, когда эти чудеса передо мной – три женщины: Ирочка и мои две малышки?
  Виторган: Как я могу думать о смерти, когда эти чудеса передо мной – три женщины: Ирочка и мои две малышки?
Дмитрий ГОРДОН
  Что такое Clubhouse, почему туда могут попасть не все и как Маск помог популярности соцсети?
  Что такое Clubhouse, почему туда могут попасть не все и как Маск помог популярности соцсети?
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Немного опешила". Психолога Холоденко приняли за уборщицу после тренировки в спортзале
"Немного опешила". Психолога Холоденко приняли за уборщицу после тренировки в спортзале
"Как видите, мужу меня схватить есть за что". Жена Остапчука показала свои ягодицы крупным планом
"Как видите, мужу меня схватить есть за что". Жена Остапчука показала свои ягодицы крупным планом
  Виторган: У моей мамы было шесть сестер и четыре брата. У моего папы в семье тоже было 11 детей
  Виторган: У моей мамы было шесть сестер и четыре брата. У моего папы в семье тоже было 11 детей
Дмитрий ГОРДОН
"Нам повезет, если все это закончится просто истечением каденции". Фоззи из ТНМК высказался о президентстве Зеленского
"Нам повезет, если все это закончится просто истечением каденции". Фоззи из ТНМК высказался о президентстве Зеленского
Глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя, показали, как "телепортировались" в Украину из Занзибара
Глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя, показали, как "телепортировались" в Украину из Занзибара
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
  Виторган о жене, умершей от рака: Мы боролись за Аллочку три года. Проходит год вроде все нормально. Выходим на сцену, играем. Все в порядке. Но бах!.. Это печаль вечная
  Виторган о жене, умершей от рака: Мы боролись за Аллочку три года. Проходит год – вроде все нормально. Выходим на сцену, играем. Все в порядке. Но бах!.. Это печаль вечная
Дмитрий ГОРДОН
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
Притула показал, как отдыхает в Дубае
Притула показал, как отдыхает в Дубае
Подольская заявила, что планирует выйти на работу, чтобы, как все люди, "зарабатывать деньги на свою жизнь"
Подольская заявила, что планирует выйти на работу, чтобы, как все люди, "зарабатывать деньги на свою жизнь"
Брежнева показала, какое фото стоит на заставке ее телефона
Брежнева показала, какое фото стоит на заставке ее телефона
Бабкин улетел в Австрию для проведения операции на втором глазу
Бабкин улетел в Австрию для проведения операции на втором глазу
Хилтон объявила о помолвке
Хилтон объявила о помолвке
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
Jerry Heil: Если нет времени на генеральный ремонт головы, можно сделать косметический тюнинг
Jerry Heil: Если нет времени на генеральный ремонт головы, можно сделать косметический тюнинг
Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ
Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS