  Как выглядят четвертая жена 69-летнего Бобула, с которой он познакомился в ресторане, и его 16-летний сын. Фото, видео

Украинский продюсер Игорь Кондратюк, комментируя заявление певца, заявил, что оно обусловлено тем, что у артиста была сложная жизнь с третьей супругой, украинской певицей Лилией Сандулесой. "Зная, сколько мужей было у Лилии Сандулесы, я думаю, что он сказал даже не то, что он думал", – заявил Кондратюк.

Бобул в интервью украинской журналистке Алине Доротюк заявил, что "практически не общается с Сандулесой" и не знает, где она живет.

Сейчас Бобул женат в четвертый раз. Вместе с женой Натальей он воспитывает 16-летнего сына Даниила, крестным отцом которого является второй президент Украины Леонид Кучма.

Бобул очень редко показывает свою четвертую жену и сына, но когда осенью 2021 года снимался в передаче "Позаочі" на канале "Интер", предоставил редакции семейные фото, а его сын дал короткое интервью об отце.

Сын Бобула выглядит вот так.

ВИДЕО

Видео: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube

Супруга Наталья младше 69-летнего Бобула на 12 лет. Они познакомились в середине 90-х годов, рассказал артист в 2013 году в эфире канала "1+1".

По словам артиста, знакомство состоялось в ресторане, где он выступал, а она была там "с другим мужчиной".

"Подумал: "Как же она целуется?" И тут же попробовал", – признался он 10 лет назад.

Брак с четвертой женой Бобул зарегистрировал без торжеств и в тот же день отправился на концерт. По словам Бобула, он запретил жене-психологу работать, так как хотел, чтобы она занималась сыном.

Скриншот: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube