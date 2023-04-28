  Как выглядят четвертая жена 69-летнего Бобула, с которой он познакомился в ресторане, и его 16-летний сын. Фото, видео

Украинский продюсер Игорь Кондратюк, комментируя заявление певца, заявил, что оно обусловлено тем, что у артиста была сложная жизнь с третьей супругой, украинской певицей Лилией Сандулесой. "Зная, сколько мужей было у Лилии Сандулесы, я думаю, что он сказал даже не то, что он думал", – заявил Кондратюк.
Бобул в интервью украинской журналистке Алине Доротюк заявил, что "практически не общается с Сандулесой" и не знает, где она живет.
Сейчас Бобул женат в четвертый раз. Вместе с женой Натальей он воспитывает 16-летнего сына Даниила, крестным отцом которого является второй президент Украины Леонид Кучма.
Бобул очень редко показывает свою четвертую жену и сына, но когда осенью 2021 года снимался в передаче "Позаочі" на канале "Интер", предоставил редакции семейные фото, а его сын дал короткое интервью об отце.
Сын Бобула выглядит вот так.
Супруга Наталья младше 69-летнего Бобула на 12 лет. Они познакомились в середине 90-х годов, рассказал артист в 2013 году в эфире канала "1+1".
По словам артиста, знакомство состоялось в ресторане, где он выступал, а она была там "с другим мужчиной".
"Подумал: "Как же она целуется?" И тут же попробовал", – признался он 10 лет назад.
Брак с четвертой женой Бобул зарегистрировал без торжеств и в тот же день отправился на концерт. По словам Бобула, он запретил жене-психологу работать, так как хотел, чтобы она занималась сыном.
Бобул родился в 1953 году в селе Порубное (сейчас – Тереблече) Черновицкой области. В 1980 году он вышел на профессиональную сцену в составе Черновицкой филармонии "Черемош". Долгое время работал в Тернопольской филармонии. С 1990 года он стал популярным на всеукраинском уровне. В 1991-м Бобул вернулся в Черновцы и начал петь в дуэте с Лилией Сандулесой.
В начале 1998 года ему присвоили звание народного артиста Украины. Сейчас он преподает в Киевской академии эстрадно-циркового искусства.
Сандулеса была третьей женой Бобула. Они прожили вместе 10 лет. Артисты выступали дуэтом. Самые известные песни из их совместного репертуара – "А липи цвітуть", "Берег любові".
От первых двух браков у Бобула есть взрослые сын и дочь.