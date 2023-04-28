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28 апреля, 2023
 
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Как выглядят четвертая жена 69-летнего Бобула, с которой он познакомился в ресторане, и его 16-летний сын. Фото, видео

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Бобул отец троих детей
Бобул – отец троих детей
Фото: Іво Бобул / Facebook

69-летний украинский певец Иво Бобул оказался в эпицентре скандала после того, как 27 февраля на YouTube-канале украинской журналистки Эммы Антонюк вышло интервью с артистом. Ведущая заявила, что это было самое короткое интервью в истории ее проекта, так как артист на 39-й минуте разговора встал и ушел, заявив, что журналистка "макает его в унитаз". Это произошло после того, как Антонюк спросила артиста о воспитании 16-летнего сына. Отвечая на вопрос, Бобул обвинил всех женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала Бобула сексистом.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк, комментируя заявление певца, заявил, что оно обусловлено тем, что у артиста была сложная жизнь с третьей супругой, украинской певицей Лилией Сандулесой. "Зная, сколько мужей было у Лилии Сандулесы, я думаю, что он сказал даже не то, что он думал", – заявил Кондратюк. 

Бобул в интервью украинской журналистке Алине Доротюк заявил, что "практически не общается с Сандулесой" и не знает, где она живет.

Сейчас Бобул женат в четвертый раз. Вместе с женой Натальей он воспитывает 16-летнего сына Даниила, крестным отцом которого является второй президент Украины Леонид Кучма.

Бобул очень редко показывает свою четвертую жену и сына, но когда осенью 2021 года снимался в передаче "Позаочі" на канале "Интер", предоставил редакции семейные фото, а его сын дал короткое интервью об отце.

Сын Бобула выглядит вот так.

ВИДЕО
Видео: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube

Супруга Наталья младше 69-летнего Бобула на 12 лет. Они познакомились в середине 90-х годов, рассказал артист в 2013 году в эфире канала "1+1".

По словам артиста, знакомство состоялось в ресторане, где он выступал, а она была там "с другим мужчиной". 

"Подумал: "Как же она целуется?" И тут же попробовал", – признался он 10 лет назад. 

Брак с четвертой женой Бобул зарегистрировал без торжеств и в тот же день отправился на концерт. По словам Бобула, он запретил жене-психологу работать, так как хотел, чтобы она занималась сыном.

Скриншот: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube
Скриншот: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube

Контекст:

Бобул родился в 1953 году в селе Порубное (сейчас – Тереблече) Черновицкой области. В 1980 году он вышел на профессиональную сцену в составе Черновицкой филармонии "Черемош". Долгое время работал в Тернопольской филармонии. С 1990 года он стал популярным на всеукраинском уровне. В 1991-м Бобул вернулся в Черновцы и начал петь в дуэте с Лилией Сандулесой.

В начале 1998 года ему присвоили звание народного артиста Украины. Сейчас он преподает в Киевской академии эстрадно-циркового искусства.

Сандулеса была третьей женой Бобула. Они прожили вместе 10 лет. Артисты выступали дуэтом. Самые известные песни из их совместного репертуара – "А липи цвітуть", "Берег любові".

От первых двух браков у Бобула есть взрослые сын и дочь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: семья, Иво Бобул
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