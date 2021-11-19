"Какая красивая семья". Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождения сына

Собчак и Виторган развелись в 2019 году Фото: xenia_sobchak / Instagram

Темой праздника были пираты. Платона и гостей мероприятия развлекал аниматор в образе Джека Воробья из франшизы "Пираты Карибского моря". На празднике с Платоном были и мама, и папа, невзирая на то, что они находятся в разводе. Отец мальчика, 49-летний российский актер Максим Виторган, вел его за руку вместе с Собчак. Среди гостей был также певец Филипп Киркоров.

"Мой любимый человек! Тебе сегодня пять… первый юбилей. Спасибо за то, что научил меня материнской любви", – обратилась Собчак к сыну.

Телеведущая заявила, что к детям нужно относиться уважительно.

"Даже тогда, когда они не показывают уважения к вам. Они хотят, чтобы их услышали. Когда вы предлагаете тему с уважением, им становится гораздо сложнее продолжать цикл своего хулиганистого поведения. Попробуйте", – посоветовала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Приятно смотреть, что родители после развода сохранили разум и воспитывают ребенка оба", – прокомментировала подписчица zhan251283kz.

"Какая красивая семья..." – написала antonina200789.