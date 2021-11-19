"Какая красивая семья". Собчак воссоединилась с Виторганом на дне рождения сына

Темой праздника были пираты. Платона и гостей мероприятия развлекал аниматор в образе Джека Воробья из франшизы "Пираты Карибского моря". На празднике с Платоном были и мама, и папа, невзирая на то, что они находятся в разводе. Отец мальчика, 49-летний российский актер Максим Виторган, вел его за руку вместе с Собчак. Среди гостей был также певец Филипп Киркоров.
"Мой любимый человек! Тебе сегодня пять… первый юбилей. Спасибо за то, что научил меня материнской любви", – обратилась Собчак к сыну.
Телеведущая заявила, что к детям нужно относиться уважительно.
"Даже тогда, когда они не показывают уважения к вам. Они хотят, чтобы их услышали. Когда вы предлагаете тему с уважением, им становится гораздо сложнее продолжать цикл своего хулиганистого поведения. Попробуйте", – посоветовала она.
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"Приятно смотреть, что родители после развода сохранили разум и воспитывают ребенка оба", – прокомментировала подписчица zhan251283kz.
"Какая красивая семья..." – написала antonina200789.
Собчак и Виторган жили в браке с 2013 по 2019 год. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.
Сейчас телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).
У Виторгана сейчас роман с российской актрисой Нино Нинидзе.