"За сиську держит", "Новый поклонник пещеры", "Этот самый симпотный из всех!" Волочкова снялась с мужчиной

"Мой добрый друг, замечательный человек Иса", – написала она.

"Как-то для друга интимно слишком трогает. Да и молод как-то слишком!" – заявила подписчица anastacia_z74.

"Друг за сиську держит. И каждый раз новый", – отметила tati_minsk_.

"Простите, но с добрыми друзьями в таких позах не фотографируются", – написала iya_vrednaya.

"Не завидуйте. У звезды новый поклонник пещеры", – ответила ей mediatorrrr.

"Этот самый симпотный из всех!" – отметила malimarygroup.

Мужчина, с которым сфотографировалась Волочкова, позиционирует себя как актера, поэта и режиссера. Он 18 ноября также опубликовал фото с балериной.

"С божественной Анастасией Волочковой!" – написал он.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.

Предыдущего возлюбленного балерины звали Владимир, до этого был Олег.

Она ранее была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.