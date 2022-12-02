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02 декабря, 2022
 
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"Какая красота". Бех-Романчук снялась в платье-вышиванке. Фото

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Бех-Романчук родилась в 1995 году в Хмельницкой области
Бех-Романчук родилась в 1995 году в Хмельницкой области
Фото: marynabekh / Instagram

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 2 декабря в Instagram разместила фото, на которых запечатлена в платье-вышиванке.

Свой образ она дополнила красными бусами.

"Какая красота",  восхитились поклонники.

"Очаровательная украиночка", – написали подписчики.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Бех взяла двойную фамилию.

Теги: вышиванка, Марина Бех-Романчук
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