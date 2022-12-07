"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть

Зиневич сообщила, что после рождения детей возвращалась в форму за четыре – шесть месяцев, села на шпагат четыре года назад, соблюдает интервальное голодание, когда нужно прийти в необходимую форму.
Также Зиневич призналась, что ее любимое блюдо – яичница с хлебом и авокадо, а для похудения она ест на ночь омлет из трех белков без соли.
"Какая-то фантастика, но это помогает", – отметила она.
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В предыдущем посте Зиневич рассказала, что просто находит общий язык с людьми при знакомстве и считает, что в мире нет ничего невозможного. По словам бизнесвумен, она воспитывает детей так, чтобы потом гордиться ими, а сама она н вид строже, чем в жизни.
"Считаю что многие люди зря путают доброту с глупостью. Добрый человек далеко не глупый", – подчеркнула она.
Зиневич заявила, что не любит несправедливость, поэтому может быть острой на язык.
В супруге она ценит упорство, мудрость и упрямство.
"Верю в победу Украины", – добавила она.
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Сергей Тигипко 18 октября 2021 года признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".
Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.
По информации ТСН, у Тигипко и Зиневич трое сыновей.
Алла Зиневич не афишировала свою личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету. "Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.