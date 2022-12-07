"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть

Зиневич: Считаю, что многие люди зря путают доброту с глупостью. Добрый человек далеко не глупый Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Зиневич сообщила, что после рождения детей возвращалась в форму за четыре – шесть месяцев, села на шпагат четыре года назад, соблюдает интервальное голодание, когда нужно прийти в необходимую форму.

Также Зиневич призналась, что ее любимое блюдо – яичница с хлебом и авокадо, а для похудения она ест на ночь омлет из трех белков без соли.

"Какая-то фантастика, но это помогает", – отметила она.

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В предыдущем посте Зиневич рассказала, что просто находит общий язык с людьми при знакомстве и считает, что в мире нет ничего невозможного. По словам бизнесвумен, она воспитывает детей так, чтобы потом гордиться ими, а сама она н вид строже, чем в жизни.

"Считаю что многие люди зря путают доброту с глупостью. Добрый человек далеко не глупый", – подчеркнула она.

Зиневич заявила, что не любит несправедливость, поэтому может быть острой на язык.

В супруге она ценит упорство, мудрость и упрямство.

"Верю в победу Украины", – добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от українка * УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ (@alla_zinevych_)