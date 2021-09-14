"Какой милашка", "Пирожочек", "Папа Никита маленький". Квиткова показала двухмесячного сына от Добрынина

"Сегодня два месяца нашему самому замечательному, характерному и лучшему человеку. Невероятное счастье быть его родителями, он открывает самые потайные комнатки нашей души и учит заново жить. Я точно знаю, что самые сладкие щечки достались мне", – написала 23-летняя блогер.

Ее пост лайкнули более 100 тыс. пользователей соцсети и оставили свыше 350 комментариев.

"Пирожочек", – прокомментировала kristinagrytsiv9423.

"Красавчик, весь в родителей!" – заметила made.forbaby.

"Папа Никита маленький. Поздравляю с маленькой датой, с каждым месяцем будет чуть легче и намного интересней", – считает eskimo_cakes_mrpl.

"Какой милашка", ­– написала mary_pyontkovska.

View this post on Instagram A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)