"Какой милашка", "Пирожочек", "Папа Никита маленький". Квиткова показала двухмесячного сына от Добрынина

"Сегодня два месяца нашему самому замечательному, характерному и лучшему человеку. Невероятное счастье быть его родителями, он открывает самые потайные комнатки нашей души и учит заново жить. Я точно знаю, что самые сладкие щечки достались мне", – написала 23-летняя блогер.
Ее пост лайкнули более 100 тыс. пользователей соцсети и оставили свыше 350 комментариев.
"Пирожочек", – прокомментировала kristinagrytsiv9423.
"Красавчик, весь в родителей!" – заметила made.forbaby.
"Папа Никита маленький. Поздравляю с маленькой датой, с каждым месяцем будет чуть легче и намного интересней", – считает eskimo_cakes_mrpl.
"Какой милашка", – написала mary_pyontkovska.
View this post on Instagram
Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.
13 июля у Квитковой и Добрынина родился первенец.