"Ух, какая пара", "Лев в шоке". Добрынин с сыном на руках станцевал вместе с Квитковой

"И встречайте на паркете", – написала она.
В ролике Квиткова и Добрынин станцевали перед камерой. При этом их полуторамесячный сын Лев находился на руках у папы.
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"Лев в шоке", – отметила подписчица yuliia.huslenko.
"Ух, какая пара", – отметила bowbant_cv.
Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.
13 июля у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.