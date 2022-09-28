"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США

"Ты все еще учишь меня быть взрослой, хотя взрослый и сам. Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас. Я невероятно благодарна судьбе за тебя. Ты так быстро вырос, хотя я как сейчас помню нашу поездку на море на первой фотографии", – написала 39-летняя ведущая.

На 19-летие сына Осадчая просила Илью "не спешить делать ее бабушкой".