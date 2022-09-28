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28 сентября, 2022
 
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"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США

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Осадчая мать троих сыновей
Осадчая – мать троих сыновей
Фото: Katya Osadcha / Facebook

Украинская ведущая Катя Осадчая 28 сентября опубликовала в Facebook архивные снимки, на которых запечатлена со своим старшим сыном в разные периоды его жизни. Она посвятила публикацию его дню рождения – в этот день Илье исполнилось 20 лет.

"Ты все еще учишь меня быть взрослой, хотя взрослый и сам. Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас. Я невероятно благодарна судьбе за тебя. Ты так быстро вырос, хотя я как сейчас помню нашу поездку на море на первой фотографии", – написала 39-летняя ведущая.

На 19-летие сына Осадчая просила Илью "не спешить делать ее бабушкой"

https://www.facebook.com/katya.osadcha/posts/pfbid02YxD262qMu5LjJ58ofLWwUaRgyZXfDW8KMsmFvJwQdoANwJQmcSwW7zi2cC5Dy5rql

Контекст:

Илья (2002) – первенец Осадчей. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В 2021 году Илья окончил школу. 30 августа Осадчая сообщила, что он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника.

В 2017 году ведущая вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 года у супругов родился второй сын. Они назвали его Даниилом.

Теги: США, дети, Катя Осадчая, семья
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