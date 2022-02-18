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18 февраля, 2022
 
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"Когда уходит старое, появляется что-то помоложе, поинтереснее". Каминская заявила, что рассталась со своим бойфрендом

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Каминская развелась с отцом своих детей в 2019 году
Каминская развелась с отцом своих детей в 2019 году
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 18 февраля в программе ЖВЛ на "1+1" заявила, что в настоящее время свободна от отношений.

"Мое сердце свободно. Молодая, стриженая, независимая, самостоятельная. Присылайте свои параметры в личку, – прокомментировала свою личную жизнь певица. – Когда уходит что-то старое, появляется что-то новое – помоложе, поинтереснее".

В июне 2021 года певица говорила, что у нее есть отношения с мужчиной, но не назвала его имени.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Каминская – бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Она выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группыПосле распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska.

Каминская дважды была замужем. В первом браке с бизнесменом Евгением она прожила год – с 2012-го по 2013-й. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го по 2019-йУ пары есть двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.

Теги: НеАнгелы, семья, Слава Каминская, певица
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