  "Козел!" Притула сделал заявление о своем троекратном отцовстве

"У меня трое детей. И я ходил на все роды. Смотрел, как они рождаются – дети мои", – заявил он, подчеркнув, что это правда.

Притула также назвал точное время рождения сына Дмитрия и двух дочерей.

"Дмитрий Сергеевич – 14.35, Соломия Сергеевна – 18.17, Стефания Сергеевна – 12.54", – уточнил он.

Притула предположил, что после его заявления все зрительницы с упреком посмотрят на своих мужей.

"А все мужики такие. "Козел!" – описал Притула предполагаемую реакцию мужчин на его слова.

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Видео: Новий канал / YouTube