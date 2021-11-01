  "Козел!" Притула сделал заявление о своем троекратном отцовстве

"У меня трое детей. И я ходил на все роды. Смотрел, как они рождаются – дети мои", – заявил он, подчеркнув, что это правда.
Притула также назвал точное время рождения сына Дмитрия и двух дочерей.
"Дмитрий Сергеевич – 14.35, Соломия Сергеевна – 18.17, Стефания Сергеевна – 12.54", – уточнил он.
Притула предположил, что после его заявления все зрительницы с упреком посмотрят на своих мужей.
"А все мужики такие. "Козел!" – описал Притула предполагаемую реакцию мужчин на его слова.
Притула – отец троих детей. От первого брака с Юлией Андрийчук у шоумена есть сын Дмитрий (2008). В 2015 году Притула женился во второй раз. Вместе с женой Катериной он воспитывает двух дочерей – Соломию (2017) и Стефанию, которая родилась в мае 2021 года.