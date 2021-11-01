Бульвар Шоубиз
 
01 ноября, 2021
 
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"Козел!" Притула сделал заявление о своем троекратном отцовстве

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Притула отец троих детей
Притула – отец троих детей
Фото: Сергій Притула / Facebook

Ведущий шоу "Кто сверху?" на "Новом канале" Сергей Притула присутствовала во время родов всех своих троих детей. Об этом он заявил в шестом раунде 10-го выпуска этого шоу, участвуя в конкурсе "Правда или ложь". Запись этого фрагмента обнародована 30 октября на YouTube "Нового канала".

"У меня трое детей. И я ходил на все роды. Смотрел, как они рождаются – дети мои", – заявил он, подчеркнув, что это правда.

Притула также назвал точное время рождения сына Дмитрия и двух дочерей. 

"Дмитрий Сергеевич – 14.35, Соломия Сергеевна – 18.17,  Стефания Сергеевна – 12.54", – уточнил он.

Притула предположил, что после его заявления все зрительницы с упреком посмотрят на своих мужей.

"А все мужики такие. "Козел!" – описал Притула предполагаемую реакцию мужчин на его слова. 

ВИДЕО
Видео: Новий канал / YouTube
Контекст:

Притула – отец троих детей. От первого брака с Юлией Андрийчук у шоумена есть сын Дмитрий (2008). В 2015 году Притула женился во второй раз. Вместе с женой Катериной он воспитывает двух дочерей – Соломию (2017) и Стефанию, которая родилась в мае 2021 года.

Теги: дети, беременность, Сергей Притула, телеведущий
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