"Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша". Репяхова показала, как выглядит взрослая дочь Виктора Павлика

Репяхова разместила также фото, на котором ее муж запечатлен в обнимку со своей взрослой дочерью.

"Сегодня у единственной дочери Виктора Франковича день рождения. Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша", – написала 27-летняя Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram