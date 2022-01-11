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11 января, 2022
 
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"Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша". Репяхова показала, как выглядит взрослая дочь Виктора Павлика

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Репяхова четвертая жена Павлика
Репяхова – четвертая жена Павлика
Фото: repyahovakate / Instagram

Четвертая жена 56-летнего украинского певца Виктора Павлика, 27-летняя блогер Екатерина Репяхова 10 января в Instagram Stories поздравила его единственную дочь Кристину с днем рождения – ей исполнилось 35 лет.

Репяхова разместила также фото, на котором ее муж запечатлен в обнимку со своей взрослой дочерью.

"Сегодня у единственной дочери Виктора Франковича день рождения. Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша", – написала 27-летняя Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

56-летний Виктор Павлик – отец четверых детей. Александр Павлик (1984) – его первенец. Кристина (1987) – единокровная сестра Александра Павлика и единственная дочь артиста

Средний сын певца, Павел Павлик (1999), рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком

Летом 2021 года Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз – у него родился сын Михаил. Матерью ребенка является четвертая жена певца, блогер и его концертный директор Екатерина Репяхова.

Теги: дети, Виктор Павлик, семья, Екатерина Репяхова
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