"Лилек, ты – секси", "Бомбезная". Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в корсете-бюстье

Лилия Реус поинтересовалась у подписчиков, понравился ли им ее образ Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Ее образ в кадре дополнили черные перчатки, черная шляпа и жемчужное колье.

"Только дошли руки выставить фото с вчерашней встречи. Как вам мой образ?" – подписала она публикацию.

Налчаджиоглу отреагировал на фото, оставив в комментариях два смайла с глазами-сердечками.

"Оу, Лилек, ты – секси", – написала liliya_furmankevych_.

"Бомбезная", – отметила olka9789.

"Огонь", – прокомментировала irenburiak.