  Листерман: Буду продавать презервативы. "Одень себе на х...й "Листерман!"

Российский бизнесмен, владелец бюро знакомств Петр Листерман в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил, что в последние 10 лет живет, не нарушая законы, и намерен заняться новым бизнесом.

По словам Листермана, он зарегистрировал в Украине и России торговую марку "Листерман".

"Буду продавать виски, сигары "Листерман", презервативы. Типа "одень себе на х...й "Листерман". Звучит", – поделился планами бизнесмен.

Листерман рассказал, что если раньше "все президенты мира ему помогали", то сейчас время изменилось.

"Сейчас [живу] в рамках закона. Мир поменялся. Никого сильно не подъ...бываю. Живу вот так – в мире со всеми",– подытожил он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Листерман родился в 1957 году в Киеве. В 1992 году он устроился работать менеджером в модельное агентство, после чего стал позиционировать себя как человека, который занимается организацией знакомств олигархов с молодыми девушками.