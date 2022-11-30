Лопес назвала расставание с Аффлеком накануне свадьбы самым большим горем в своей жизни

Певица назвал расставание самым большим горем в моей жизни. По словам артистки, ей казалось, что она может умереть.
Лопес также отметила, что после расставания не могла исполнять песни, которые были посвящены Аффлеку.
Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.
Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.