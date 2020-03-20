Любимица Шварцнеггера приревновала его к ослу

Американский актер Арнольд Шварценеггер советует научиться ладить друг с другом во время вынужденного пребывания дома на карантине.

Шварценеггер: Надо ладить, а не кусаться Фото: schwarzenegger / Instagram

72-летний американский актер Арнольд Шварценеггер на своей персональной странице в Instagram показал как его домашняя любимица – собачка по имени Черги реагирует на присутствие в доме еще одного любимого питомца актера – осла по имени Лулу.

Стоило ослу поближе приблизиться к хозяину, чтобы угоститься лакомством, как Черри угрожающе зарычала, призывая Лулу соблюдать дистанцию.

"Знаю, как нелегко быть дома. Но мы должны ладить, а не кусаться", – прокомментировал поведение Cherry Шварценеггер.

Осла Лулу и пони Виски актер часто приглашает к себе домой или в офис, чтобы покормить печеньем и миндалем.

Во время вынужденного карантина Шварценеггер на собственном примере показывает, как соблюдает рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 19 марта, по официальным данным, в США зарегистрировано 10 442 случая инфицирования, 150 человек умерли. Коронавирус зафиксирован во всех американских штатах.

Президент США Дональд Трамп 13 марта объявил в стране чрезвычайное положение.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 20 марта, коронавирусом инфицировано 209 839 человек в более чем 160 странах, 8778 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.