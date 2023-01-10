Бульвар Шоубиз
 
10 января, 2023
 
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"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений

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MamaRika призналась, что они с мужем делают друг другу подарки когда хотят
MamaRika призналась, что они с мужем делают друг другу подарки когда хотят
Фото: MamaRika / Instagram

Украинская певица MamaRika состоит в отношениях со своим мужем, украинским продюсером Сергеем Середой восемь лет. Об этом она написала 9 января в Instagram, признавшись, что забыла поздравить супруга с этой датой.

"Хорошо, что традиция дарить друг другу подарки не зависит от дат, мы просто делаем это когда хотим. Вот почему тут все довольны, – написала она. – Чем больше мы вместе, тем больше я люблю эту одесскую жопу, которая меня иногда сильно раздражает, но и это мне тоже нравится. Мы далеко не идеальная пара, но точно самая счастливая".

Контекст:

MamaRika и Середа зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа MamaRika родила сына

Когда РФ напала на Украину, MamaRika, которая жила в Киевской области, с мужем и сыном переехала в Одессу, на родину Середы. Позже певица с ребенком отправилась в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетела в Польшу. Ее супруг остался в Украине.

3 мая артистка сообщила, что воссоединилась с мужем, вернувшись в Украину.

Теги: семья, певица, MamaRika
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