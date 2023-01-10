"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений

"Хорошо, что традиция дарить друг другу подарки не зависит от дат, мы просто делаем это когда хотим. Вот почему тут все довольны, – написала она. – Чем больше мы вместе, тем больше я люблю эту одесскую жопу, которая меня иногда сильно раздражает, но и это мне тоже нравится. Мы далеко не идеальная пара, но точно самая счастливая".

Контекст:

MamaRika и Середа зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа MamaRika родила сына.

Когда РФ напала на Украину, MamaRika, которая жила в Киевской области, с мужем и сыном переехала в Одессу, на родину Середы. Позже певица с ребенком отправилась в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетела в Польшу. Ее супруг остался в Украине.

3 мая артистка сообщила, что воссоединилась с мужем, вернувшись в Украину.