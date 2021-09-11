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11 сентября, 2021
 
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МакSим выпустила на цифровых носителях первую песню после выхода из комы

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Песню "Заведи" МакSим впервые исполнила в 12 лет
Песню "Заведи" МакSим впервые исполнила в 12 лет
Фото: maksimartist / Instagram

Российская певица МакSим выпустила на цифровых носителях песню "Заведи" после тяжелой болезни и выхода из комы. Трек опубликован 9 сентября на официальном YouTube-канале певицы.

Как отмечает teleprogramma.pro, "Заведи" – не совсем новый трек. Первая студийная запись данной песни была сделана в 2002 году, но не получила широкой известности. Позже песня вошла в сборник "Русская десятка", выпущенный группой "Тату".

Певица в интервью NEWSmusic.ru говорила, что ей было 12, когда она впервые исполнила этот трек. На тот момент группы "Тату" еще не существовало. Позже эта песня оказалась в альбоме "Тату", но МакSим была уверена, что трек выпустили пираты.

Ранее "Заведи" никогда не выпускалась на цифровых площадках.

ВИДЕО
Видео: Maksim / YouTube
Контекст:

МакSим родилась 10 июня 1983 года в Казани. Она стала широко известной в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст".

16 июня 2021 года Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.

19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.

30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии. 10 июля представитель артистки говорил, что МакSим стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.

26 июля стало известно, что МакSим вышла из комы. 9 августа певица обратилась к поклонникам через Instagram и поблагодарила их за поддержку.

13 августа стало известно, что МакSим выписалась из больницы.

Теги: МакSим, песня, трек
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