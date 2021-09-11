  МакSим выпустила на цифровых носителях первую песню после выхода из комы

Как отмечает teleprogramma.pro, "Заведи" – не совсем новый трек. Первая студийная запись данной песни была сделана в 2002 году, но не получила широкой известности. Позже песня вошла в сборник "Русская десятка", выпущенный группой "Тату".

Певица в интервью NEWSmusic.ru говорила, что ей было 12, когда она впервые исполнила этот трек. На тот момент группы "Тату" еще не существовало. Позже эта песня оказалась в альбоме "Тату", но МакSим была уверена, что трек выпустили пираты.

Ранее "Заведи" никогда не выпускалась на цифровых площадках.

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