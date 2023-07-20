"Мальчик или девочка?" Беременная жена Зинченко показала живот

Супруга Зинченко готовится во второй раз стать матерью. Для фото она позировала в голубом топе-бюстье и шортах с низкой талией. Телеведущая продемонстрировала живот.
"Ваш прогноз – мальчик или девочка?" – спросила она.
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Влада Седан и Зинченко расписались в марте 2020 года. 1 августа 2021 года стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой. По словам Влады Седан, дочь родилась в США на три недели раньше срока.
О том, что Седан беременна во второй раз, Зинченко сообщил 22 мая.