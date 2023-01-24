Maruv, замалчивающая войну РФ против Украины, сняла ролик в пустыне

"Всем привет! Ловите полный снипет моей первой песни на испанском", – написала она.

Maruv позировала в пустыне. Она предстала в черных облегающих шортах, майке и прозрачном кардигане. Певица станцевала перед камерой.

Фото: Maruv / Facebook

Контекст

Maruv (настоящее имя – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Певица живет в Украине, а до войны часто выступала в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

26 февраля 2022 года Maruv в Instagram призывала российских военнослужащих одуматься, подчеркнув, что теперь она думает только о собственной безопасности и безопасности своего будущего ребенка.

На 20-й день войны российский глянец опубликовал интервью с певицей, поместив ее фото на обложку. В анонсе говорилось, что беременная певица рассказала журналистам о "внутренних и внешних трансформациях". Позже пост был отредактирован. В новой версии анонса говорилось, что Maruv находится "с семьей под Киевом", а интервью российскому изданию она дала в конце января – за месяц до нападения РФ на Украину.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание реальной ситуации в Украине.