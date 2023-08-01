Маск выложил в сеть провокационное фото

Он дополнил свой образ пиджаком, распахнув полы так, что надпись читается как I love anal. Маск позирует в кадре, стоя возле ванны с подставкой для сидения.
"Просто немного дерзкого юмора", – добавил он комментарий к своему фото.
I ♥ * Canada pic.twitter.com/95321VIi8r— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2023
Маск называл себя "проукраинским". В марте 2022 года он высказывал поддержку Украине, а также вызвал Путина "на бой за Украину". Кроме того, он согласился предоставить Украине станции для спутникового интернета Starlink.
В то же время он неоднократно делал заявления, которые соответствуют или помогают российской пропаганде, в частности, назвал "переворотом" Революцию достоинства в Украине.
В начале октября Маск сформулировал в Twitter гипотетический набор условий, который, по его мнению, мог бы обеспечить окончание войны, и предложил пользователям проголосовать за или против. Его "формула мира" предлагает повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях и внеблоковый статус для Украины, а Крым отдает России.
Президент Украины Владимир Зеленский тогда предложил Маску приехать и увидеть своими глазами, что сделала в Украине Россия, чтобы рассказать, "как закончить войну".
В феврале 2023 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Маска в искусственном ограничении охвата украинских официальных аккаунтов в Twitter.