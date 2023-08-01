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01 августа, 2023
 
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Маск выложил в сеть провокационное фото

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Маск: Просто немного дерзкого юмора
Маск: Просто немного дерзкого юмора
Фото: ЕРА

Владелец американской компании SpaceX Илон Маск 31 июля в своей соцсети X (бывшей Twitter) разместил фото, на котором запечатлен в толстовке с принтом I love Canada.

Он дополнил свой образ пиджаком, распахнув полы так, что надпись читается как I love anal. Маск позирует в кадре, стоя возле ванны с подставкой для сидения.

"Просто немного дерзкого юмора", – добавил он комментарий к своему фото.

Контекст:

Маск называл себя "проукраинским"В марте 2022 года он высказывал поддержку Украине, а также вызвал Путина "на бой за Украину". Кроме того, он согласился предоставить Украине станции для спутникового интернета Starlink.

В то же время он неоднократно делал заявления, которые соответствуют или помогают российской пропаганде, в частности, назвал "переворотом" Революцию достоинства в Украине.

В начале октября Маск сформулировал в Twitter гипотетический набор условий, который, по его мнению, мог бы обеспечить окончание войны, и предложил пользователям проголосовать за или против. Его "формула мира" предлагает повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях и внеблоковый статус для Украины, а Крым отдает России.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда предложил Маску приехать и увидеть своими глазами, что сделала в Украине Россия, чтобы рассказать, "как закончить войну".

В феврале 2023 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Маска в искусственном ограничении охвата украинских официальных аккаунтов в Twitter.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Илон Маск, фото
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