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19 июля, 2023
 
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Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала

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Мендель: С Богданом работать чрезвычайно сложно
Мендель: С Богданом работать чрезвычайно сложно
Фото: Юлія Мендель / Facebook

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан не хотел, чтобы Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского. Об этом Мендель рассказала в интервью, которое 15 июля вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк.

"Богдан – он был единственным человеком, который не хотел меня при приеме на работу. У него было какое-то свое видение женщины, и я ему не соответствовала", – заявила Мендель.

"Сексизм?" – уточнила журналистка.

"Думаю, что с Богданом это тот вариант. Ну я не буду четко говорить, но думаю, что этот тот вариант", – отреагировала бывший пресс-секретарь Зеленского.

Характеризуя Богдана, она также заявила, что тот был "неплохим юристом".

"Я с Богданом мало общалась, но, думаю, он внес достаточно неплохой взнос в построение программы, думаю, он во многих вещах разбирался и был очень неплохим юристом, – добавила Мендель. – Но в целом с Богданом работать чрезвычайно сложно. Он очень эмоциональный, не контролирует себя. Он такой – невежливый, скажем так, мягко говоря". 

В этом же интервью Мендель заявила, что у нее были конфликты с бывшим заместителем главы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко, который "не давал ей работать и препятствовал прямому общению с президентом".

Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года он был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

По словам Мендель, за время ее работы пресс-секретарем ее зарплата выросла в три раза – с 15 тыс. грн до 45 тыс. грн.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, президент, Андрей Богдан, Юлия Мендель
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