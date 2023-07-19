Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала

"Богдан – он был единственным человеком, который не хотел меня при приеме на работу. У него было какое-то свое видение женщины, и я ему не соответствовала", – заявила Мендель.
"Сексизм?" – уточнила журналистка.
"Думаю, что с Богданом это тот вариант. Ну я не буду четко говорить, но думаю, что этот тот вариант", – отреагировала бывший пресс-секретарь Зеленского.
Характеризуя Богдана, она также заявила, что тот был "неплохим юристом".
"Я с Богданом мало общалась, но, думаю, он внес достаточно неплохой взнос в построение программы, думаю, он во многих вещах разбирался и был очень неплохим юристом, – добавила Мендель. – Но в целом с Богданом работать чрезвычайно сложно. Он очень эмоциональный, не контролирует себя. Он такой – невежливый, скажем так, мягко говоря".
В этом же интервью Мендель заявила, что у нее были конфликты с бывшим заместителем главы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко, который "не давал ей работать и препятствовал прямому общению с президентом".
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года он был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.
В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).
30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.
9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.
По словам Мендель, за время ее работы пресс-секретарем ее зарплата выросла в три раза – с 15 тыс. грн до 45 тыс. грн.