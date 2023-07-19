Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала

"Богдан – он был единственным человеком, который не хотел меня при приеме на работу. У него было какое-то свое видение женщины, и я ему не соответствовала", – заявила Мендель.

"Сексизм?" – уточнила журналистка.

"Думаю, что с Богданом это тот вариант. Ну я не буду четко говорить, но думаю, что этот тот вариант", – отреагировала бывший пресс-секретарь Зеленского.

Характеризуя Богдана, она также заявила, что тот был "неплохим юристом".

"Я с Богданом мало общалась, но, думаю, он внес достаточно неплохой взнос в построение программы, думаю, он во многих вещах разбирался и был очень неплохим юристом, – добавила Мендель. – Но в целом с Богданом работать чрезвычайно сложно. Он очень эмоциональный, не контролирует себя. Он такой – невежливый, скажем так, мягко говоря".

В этом же интервью Мендель заявила, что у нее были конфликты с бывшим заместителем главы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко, который "не давал ей работать и препятствовал прямому общению с президентом".